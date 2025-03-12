Karacabey'de Halk İftarları Ramazan Ruhunu Yaşatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Karacabey'de Halk İftarları Ramazan Ruhunu Yaşatıyor

Karacabey\'de Halk İftarları Ramazan Ruhunu Yaşatıyor

Karacabey Belediyesi'nin düzenlediği halk iftarları, Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Fatih Karabatı'nın da katıldığı etkinlikler, vatandaşlarla sıcak buluşmalara ev sahipliği yapıyor.

12.03.2025 10:32  Güncelleme: 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan ayının manevi atmosferi, Karacabey Belediyesi'nin Kent Lokantası'nda düzenlediği halk iftarlarında yaşatılmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, siyasi parti temsilcileri ve iş insanlarının da katıldığı bu etkinlikler, vatandaşlarla samimi buluşmalara ev sahipliği yapıyor.

Ramazan ayının manevi atmosferi Karacabey Belediyesi'nin geleneksel halk iftarları ile yaşatılmaya devam ediyor. Kent Lokantası'nda düzenlenen iftar programlarına Karacabeyli vatandaşların yoğun ilgisi dikkat çekerken, bu etkinlikler birlik ve beraberlik duygularını pekiştiriyor. İftar programına, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, İYİ Parti ve CHP'li meclis üyeleriyle birlikte katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen yemekte Başkan Karabatı, vatandaşların Ramazan ayını bir kez daha tebrik ederken, onların dilek ve önerilerini de dinledi.

İftarda ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Mustafa Utku, İYİ Parti İlçe Başkanı Cem Tiryakioğlu ve iş adamı Uğur Koçak da yer aldı. Bu isimler, iftar programına katılan vatandaşlarla bir araya gelerek Ramazan ayının anlam ve önemine dair sohbetler gerçekleştirdi. Karacabey Belediyesi'nin Ramazan boyunca devam edecek halk iftarları, ilçe halkının bir araya gelerek kaynaşmasını sağlarken, aynı zamanda paylaşma ve dayanışma kültürünü de güçlendiriyor. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, bu iftar organizasyonlarının Ramazan ayının manevi havasını daha da güçlü bir şekilde hissettirdiğini belirterek, "Halkımızla bir araya gelmek, onların yanında olmak bizim için büyük bir mutluluk. Bu organizasyonlarla Ramazan'ın ruhuna yakışır şekilde paylaşmayı ve bir arada olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Karacabey halkının yoğun ilgisiyle karşılanan iftar yemekleri Ramazan ayının sonuna kadar devam edecek. Bu tür organizasyonların toplumun her kesiminden bireyleri bir araya getirerek dayanışma ve birliktelik duygularını güçlendirdiği vurgulandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Karacabey Belediyesi, Yerel Haberler, Fatih Karabatı, Karacabey, Politika, Belediye, Yerel, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karacabey'de Halk İftarları Ramazan Ruhunu Yaşatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu Şara’ya meydan okudu Suriye’de yeni karakollar kuracaklar Netanyahu Şara'ya meydan okudu! Suriye'de yeni karakollar kuracaklar
İmamoğlu’na 3’lü adaylık sorusu Yanıtı Yavaş’ın önünü kapatacak cinsten İmamoğlu'na 3'lü adaylık sorusu! Yanıtı Yavaş'ın önünü kapatacak cinsten
Kuyumcudan 250 bin liralık altın taç çalan kadın: Sevgilim üzülmesin diye yaptım Kuyumcudan 250 bin liralık altın taç çalan kadın: Sevgilim üzülmesin diye yaptım
TSK’dan ihraç edilen teğmenler ABB’de işe başlıyor ama biri hariç TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç
Kuzey Kore’den ABD ve müttefiklerine nükleer savaş resti Kuzey Kore'den ABD ve müttefiklerine nükleer savaş resti
Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
Manchester United, 100.000 kişilik dev şemsiye stadyum inşa edecek Manchester United, 100.000 kişilik dev şemsiye stadyum inşa edecek
Baba-oğul arasındaki aldatma iddiası kanlı kavgaya dönüştü: Baba, oğlunu ciple ezdi Baba-oğul arasındaki aldatma iddiası kanlı kavgaya dönüştü: Baba, oğlunu ciple ezdi
Binance kurucusu CZ kripto para yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu Binance kurucusu CZ kripto para yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu
14 yaşındaki kız çocuğuna istismara ceza yağdı Eğitmen gün yüzü göremeyecek 14 yaşındaki kız çocuğuna istismara ceza yağdı! Eğitmen gün yüzü göremeyecek
İmar yönetmeliği değişti Binalara yeni zorunluluk getirildi İmar yönetmeliği değişti! Binalara yeni zorunluluk getirildi
PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız
Adana’nın iki takımı da resmen kabusu yaşıyor Adana'nın iki takımı da resmen kabusu yaşıyor

10:22 Netanyahu Şara’ya meydan okudu Suriye’de yeni karakollar kuracaklar Netanyahu Şara'ya meydan okudu! Suriye'de yeni karakollar kuracaklar
09:55 İmamoğlu’na 3’lü adaylık sorusu Yanıtı Yavaş’ın önünü kapatacak cinsten İmamoğlu'na 3'lü adaylık sorusu! Yanıtı Yavaş'ın önünü kapatacak cinsten
09:44 Kuyumcudan 250 bin liralık altın taç çalan kadın: Sevgilim üzülmesin diye yaptım Kuyumcudan 250 bin liralık altın taç çalan kadın: Sevgilim üzülmesin diye yaptım
07:20 TSK’dan ihraç edilen teğmenler ABB’de işe başlıyor ama biri hariç TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç
04:33 Kuzey Kore’den ABD ve müttefiklerine nükleer savaş resti Kuzey Kore'den ABD ve müttefiklerine nükleer savaş resti
14:26 Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
14:23 Manchester United, 100.000 kişilik dev şemsiye stadyum inşa edecek Manchester United, 100.000 kişilik dev şemsiye stadyum inşa edecek
14:14 Baba-oğul arasındaki aldatma iddiası kanlı kavgaya dönüştü: Baba, oğlunu ciple ezdi Baba-oğul arasındaki aldatma iddiası kanlı kavgaya dönüştü: Baba, oğlunu ciple ezdi
14:13 Binance kurucusu CZ kripto para yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu Binance kurucusu CZ kripto para yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu
14:13 14 yaşındaki kız çocuğuna istismara ceza yağdı Eğitmen gün yüzü göremeyecek 14 yaşındaki kız çocuğuna istismara ceza yağdı! Eğitmen gün yüzü göremeyecek
14:03 İmar yönetmeliği değişti Binalara yeni zorunluluk getirildi İmar yönetmeliği değişti! Binalara yeni zorunluluk getirildi
13:54 PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız
13:54 Adana’nın iki takımı da resmen kabusu yaşıyor Adana'nın iki takımı da resmen kabusu yaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 10:45:02. #7.11#
SON DAKİKA: Karacabey'de Halk İftarları Ramazan Ruhunu Yaşatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.