Karacabey\'de Halk İftarları Ramazan Ruhunu Yaşatıyor

Ramazan ayının manevi atmosferi, Karacabey Belediyesi'nin Kent Lokantası'nda düzenlediği halk iftarlarında yaşatılmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, siyasi parti temsilcileri ve iş insanlarının da katıldığı bu etkinlikler, vatandaşlarla samimi buluşmalara ev sahipliği yapıyor.

Ramazan ayının manevi atmosferi Karacabey Belediyesi'nin geleneksel halk iftarları ile yaşatılmaya devam ediyor. Kent Lokantası'nda düzenlenen iftar programlarına Karacabeyli vatandaşların yoğun ilgisi dikkat çekerken, bu etkinlikler birlik ve beraberlik duygularını pekiştiriyor. İftar programına, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, İYİ Parti ve CHP'li meclis üyeleriyle birlikte katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen yemekte Başkan Karabatı, vatandaşların Ramazan ayını bir kez daha tebrik ederken, onların dilek ve önerilerini de dinledi.

İftarda ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Mustafa Utku, İYİ Parti İlçe Başkanı Cem Tiryakioğlu ve iş adamı Uğur Koçak da yer aldı. Bu isimler, iftar programına katılan vatandaşlarla bir araya gelerek Ramazan ayının anlam ve önemine dair sohbetler gerçekleştirdi. Karacabey Belediyesi'nin Ramazan boyunca devam edecek halk iftarları, ilçe halkının bir araya gelerek kaynaşmasını sağlarken, aynı zamanda paylaşma ve dayanışma kültürünü de güçlendiriyor. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, bu iftar organizasyonlarının Ramazan ayının manevi havasını daha da güçlü bir şekilde hissettirdiğini belirterek, "Halkımızla bir araya gelmek, onların yanında olmak bizim için büyük bir mutluluk. Bu organizasyonlarla Ramazan'ın ruhuna yakışır şekilde paylaşmayı ve bir arada olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Karacabey halkının yoğun ilgisiyle karşılanan iftar yemekleri Ramazan ayının sonuna kadar devam edecek. Bu tür organizasyonların toplumun her kesiminden bireyleri bir araya getirerek dayanışma ve birliktelik duygularını güçlendirdiği vurgulandı. - BURSA