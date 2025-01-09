Karacabey\'de Kaldırım İşgali Denetimleri Sıkılaştırıldı

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Karacabey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki yol ve kaldırım işgalini sonlandırmak için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İlçe genelinde ve araç trafiğine kapalı olan yol ve kaldırım işgali yapılan yerlere yönelik denetim çalışmaları sıkılaştırıldı.

Karacabey ilçesinde ikamet eden vatandaşların kaldırım ve yol işgaline tepkisi sonucunda, Karacabey Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından 'kaldırım işgali' denetimi sıkılaştırıldı. Denetimlerde, engelli rampalarının önüne park edilen araçlar kaldırılarak araç sahipleri uyarıldı. Ayrıca vatandaşlara kaldırımda yürürken engel teşkil eden işyeri önü reklam tabelaları, duba bulunduran, satışı yapılacak ürünleri sergileyen, işyerleri hakkında tespit tutanağı düzenlenerek esnaf uyarıldı.

Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Celal Gürer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Zabıta Müdürümüz Murat Kuşaklı ve Zabıta müdürlüğümüze bağlı birim ekibi arkadaşlarımızla birlikte yol ve kaldırım işgalinin önüne geçebilmek için ilçe genelinde şikayetlerin artması sonucu çalışmalarımızı başlattık. Denetimlerimizde konuyla ilgili bilinçlendirmeyi artırmak amacıyla Karacabey Belediyesi olarak kaldırım işgaline dikkat çekmek için hazırladığımız el broşürlerinin de dağıtımını gerçekleştirdik. İlçemizde ki vatandaşlara karşı kaldırımların daha güvenli yürüyüş alanları oluşturması gerektiğini ve rahat alışveriş yapabilmeleri için kaldırım üzerindeki yaya geçişini engelleyen ürün ve malzemelerin kaldırılmasının büyük önem taşıdığını vurgulamaya çalıştık. Duyarlı davrandıkları için esnaflarımıza da teşekkür ediyorum. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek, kaldırım işgaline de asla müsaade etmeyeceğimizi belirtmek isterim" dedi. - BURSA