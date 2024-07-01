Karadeniz'de Mayın Güvenliği İçin Görev Grubu Aktive Edildi - Son Dakika
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Karadeniz'de Mayın Güvenliği İçin Görev Grubu Aktive Edildi

Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Deniz Kuvvetleri arasında imzalanan Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakatı (MCM Black Sea) gemileri için aktivasyon töreni düzenlendi. Gemiler, törenin ardından Karadeniz'e açıldı. Bu iş birliği, Karadeniz'in deniz ticaret yollarını daha güvenli hale getirmeyi amaçlamaktadır.

01.07.2024 18:38
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Beykoz'da, Karadeniz'de mayın güvenliği tedbirleri çerçevesinde Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Deniz Kuvvetleri arasında imzalanan Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakatı (MCM Black Sea) gemileri için aktivasyon töreni düzenlendi. Mayın gemileri, düzenlenen törenin ardından harekete geçerek boğaza açıldı.

Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Deniz Kuvvetleri arasında imzalanan Karadeniz'de mayın güvenliği tedbirleri çerçevesinde Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakatı gemileri için aktivasyon töreni düzenlendi. Beykoz Umuryeri Askeri Limanı'nda başlayan aktivasyon töreni, Türkiye, Romanya ve Bulgaristan milli marşlarının okunmasının ardından Kuzey Deniz Sahil Komutanlığı Bandosu'nun senfonisiyle devam etti. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Bulgaristan Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Kiril Yordanov Mihaylov ve Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mihai Panait'in harekat emrini imzalamasıyla üç ülkeye ait gemiler karadan ayrıldı. Görev gücü kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş, TCG Akçay, Bulgaristan Deniz Kuvvetleri'nden BGS Struma ve Romanya Deniz Kuvvetleri'nden ROSS SLT. Alexandru Axente gemileri katıldı. Gemiler, İstanbul'da birkaç gün sürecek harekat eğitiminin ardından mayın güvenliğini sağlamak adına tespit ve imha çalışmaları için Karadeniz sularına açılacak.

"Karadeniz'in bir barış denizi olacağına yürekten inanıyorum"

Görev gücü adına konuşan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Hepinizi İstanbul'un kalbinde gerçekleşen bu önemli etkinlikte ağırlamaktan büyük bir onur duyuyorum. Bugün, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye deniz kuvvetleri arasında tarihi bir iş birliği olan Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun faaliyete geçmesini kutlamak için bir araya geliyoruz. Ocak ayında imzalanan Mutabakat Muhtırasından bu yana MCM Black Sea'yi hayata geçirme çabalarımızın bugün gerçeğe dönüştüğünü görmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyorum Bugün burada bulunmamız, Karadeniz bölgesinin güvenlik ve istikrarının sağlanmasına yönelik ortak kararlılığımızın gücünü simgelemektedir. Son zamanlarda sürüklenen mayınların ortaya çıkması deniz emniyetimiz ve ekonomik istikrarımız için önemli bir tehdit oluşturdu. Bu zorluğun aciliyetinin bilincinde olarak üç ulusumuz, sularımızı korumaya yönelik kolektif kararlılığımızı somutlaştıran bu özel görev grubunu oluşturmak için bir araya geldi. Karadeniz sadece uluslararası ticaret için hayati bir koridor değil, aynı zamanda üstün stratejik öneme sahip bir bölgedir. Bu suların güvenliği ve emniyeti uluslarımızın ve ötesinin refahı ve barışı için son derece önemlidir. Kaynaklarımızı, uzmanlığımızı ve kararlılığımızı bir araya getirerek, sürüklenen mayınların ve diğer su altı tehlikelerinin oluşturduğu tehditleri bastırmaya yönelik keskin bir adim atıyoruz. Romanya ve Bulgaristan'daki ortaklarımıza en derin şükranlarımı sunmak isterim. Çabalarımız sayesinde Karadeniz'in her zaman olduğu gibi bir barış denizi olacağına yürekten inanıyorum" dedi.

"Karadeniz'deki güvenliği sağladığımızı göstermiştik"

Görevli deniz kuvvetlerine teşekkür eden Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Daha önce Karadeniz'de 'Blackseafor ve Black Sea Harmony' adı altında icra ettiğimiz harekatlarla Karadeniz'deki güvenliği sağladığımızı göstermiştik. Bugün de Karadeniz'de Mayın Karşı Tedbirler Görev Grubu'nu kurarak bir kez daha sahildar ülkelerle bir kez daha yapmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Bu görev grubunu oluşturmada katkı veren Romanya ve Bulgaristan Deniz Kuvvetlerine çok teşekkür ederiz. Ayrıca bugün özel bir gün bildiğiniz gibi 1 Temmuz. Denizcilik ve Kabotaj Bayramınızı da ayrıca kutluyorum" diye konuştu.

"Bu iş birliği Karadeniz'in deniz ticaret yollarını daha güvenli hale getirecek"

Tören esnasında konuşan MCM Black Sea Komutanı Tuğamiral Yusuf Akyüz ise, "Karadeniz'deki ticari yolların güvenliği için 3 ülkenin deniz kuvvetleri tecrübelerini ve taktiklerini şeffaf olarak paylaşacak. Bu işbirliği Karadeniz'in deniz ticaret yollarını daha güvenli hale getirecek" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bulgaristan, Karadeniz, Romanya, Türkiye, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karadeniz'de Mayın Güvenliği İçin Görev Grubu Aktive Edildi - Son Dakika

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