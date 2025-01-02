Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık: "30 Yılına Girmiş Belediye Başkanıyım, Böylesine Zor Bir Dönem Görmedim"

Yerel

(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yeni yılın ilk meclis toplantısında belediyelerin ekonomik anlamda çok zor durumda olduğunu belirterek, "Emekli olanların yerine tasarruf tedbirlerinden dolayı eleman alamıyoruz. Ben 30 yılına girmiş belediye başkanıyım, böylesine zor bir dönem görmedim. Ancak umutsuzluğa kapılmak yok" diye konuştu.

Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi ocak ayı olağan toplantısı, AKM Nikah Salonu'nda Başkan Posbıyık yönetiminde yapıldı. Başkan Posbıyık, gündem dışı yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Emekli olanların yerine tasarruf tedbirlerinden dolayı eleman alamıyoruz"

"Bir takım sıkıntılar çekiyor belediyeler. Özellikle muhalif belediyeler zorluk içerisinde. Onunla mücadele etmeye çalışıyoruz o bakımdan bilgi vermek istiyorum. Sürekli bir emekliye ayrılış var. Yılbaşından itibaren emekli maaşlarında düşüş olacak diye iddia herkesi hızlı bir şekilde emekli etmeye itti. Sadece bizde değil bir çok belediyede, Erdemir'de diğer yerlerde sürekli emekliye ayrılıyorlar. Öyle bir duruma geldik ki işlerimiz aksamasın diye işçilerimize rica ediyoruz ayrılmayın diye. O noktadayız. Bir takım kayıpları olacakları gerekçesi ile işçiler emekliye ayrılıyor. Emekli olanların yerine tasarruf tedbirlerinden dolayı eleman alamıyoruz. İşler aksamaya başladı. Büyük sıkıntılardan birisi bu.

"Sadece temizlik değil mezarlıkta mezar kazacak adam kalmadı"

EYT fiiliyata geçtikten sonra 108 işçi ayrılmış taşeron işçi ve bizlerden. 108 işçisi emekliye ayrılmış. 28 tane de daimi işçi dün itibarıyla emekliye ayrılmış vaziyette. Tabii bunların tazminatları söz konusu. Taşeron işçilerin tazminatları 600, 700, 800 bin lira civarında ama daimi işçilerin 1 milyon 300, 1 milyon 800 bin gibi büyük meblağlar. Bu da belediyeyi zor duruma sokuyor. 50 milyon liraya yakın işçilerin tazminatları verilecek. Bunun yanı sıra temizlik işlerinde hemen hemen eleman eksikliği had safhaya çıkmış vaziyette. Aksama olmaması için arkadaşlar azami çalışma yapıyor. Adam eksikliğinden ötürü aksama olmaması için azami dirayet gösteriyor arkadaşlar, sağ olsunlar. Sadece temizlik değil mezarlıkta mezar kazacak adam kalmadı. Hatta bir tane makine istedik Belediyeler Birliği'nden. Kazıcı makine ile kazalım diye. Veterinerlikte de doğru dürüst adam kalmadı, idari işlerde de sıkıntı çekiyoruz. Fen İşleri'nden de çok değerli ustalarımız, kalifiye elemanlar vardı emekliye ayrıldılar. Bunların yerine adam alamıyoruz, büyük sıkıntı. Yerini dolduramıyoruz, aksama olacak diye endişeliyiz. Bir tarafta yeniden adam alamama bir taraftan bu büyük maliyetleri karşılama gibi sıkıntılar belediyeyi baya sıkıntılı duruma düşürdü.

"Karadeniz Ereğli Belediyesi olarak 39 bin lira net maaş veriyoruz"

Tabii burada hükümet tüm belediyelerde borçları kaynağından haczetmek gibi bir politika uygulamaya başladı. Ben 30 yılına girmiş belediye başkanıyım, böylesine zor bir dönem görmedim. Baya zorluk içerisinde sıkıntı içerisinde mücadele veriyoruz. SGK'ya olan borcumuz da var faiz de çalışıyor o da bizi bir hayli yoruyor. Hatta büyük ihtimalle bu ay çok fazla masrafımız olmadığı için öyle sanıyorum İller Bankası'ndan gelen ödeneğimizin yüzde 40'ını kesecekler, bu ay mı olur bundan sonraki ay mı olur bilmiyorum. Ereğli SGK'dan gelen yazıya göre genel merkeze bildirdik deniliyor. Bunun kesintisi olabilir, onu bekliyoruz merakla. Bunlar ekonomik yönden de sıkıştırmaya başladı, bunları hep birlikte atlatacağız. Bu senin benim hepimizin meselesi. Şu anda ücret olarak işçilerin hakkını tam olarak veriyoruz. Bir çok belediyelerde aksamalar başladı. İkramiye veremeyen komşu belediyeler var. Maaş ödeyemeyen belediyeler var, İstanbul tarafında da aynı şekilde, sıkıntılı duruma geldik. Biz sağlam adımlarla gidiyoruz nereye kadar gidiyoruz bilmiyorum. Bu kadar sıkıntıya rağmen işçisine emeğinin karşılığını en iyi veren belediyelerin başında giriyoruz. Yeni işe giren bir işçi net 39 bin lira alıyor. Asgari ücret ile ilgili Genel Başkanımız 30 bin liranın altında olmaz diyor biz Karadeniz Ereğli Belediyesi olarak 39 bin lira net maaş veriyoruz. En yüksek maaş ödeyen belediyelerden biriyiz, bundan da mutluluk duyuyoruz.

"Umutsuzluğa kapılmak yok"

19 Kasım felaketinde çok zararımız oldu. Biz her ne kadar İBB'ye müracaat ettiysek de burada mevzuat gereği bir gecikme olabileceğini düşünerek, Ereğli halkının da nefes aldığı alan olduğu için kendi öz kaynaklarımızla sahili yeniden imar ettik. Bizi en çok zorlayan ise liman oldu. 150 milyon TL harcayarak limanı yaptık. Bakanlık yetkilileri bile şaşırdı bir belediye bunu nasıl yapar diye. Ancak biz Ereğli'nin gelecek yıllarını düşünerek, bizden sonra gelecekleri düşünerek limanı yaptık. Bu sıkıntıları hep birlikte aşacağız. Bütün belediyeler büyük sıkıntı içerisinde. Bir şeyler yapıyorlar, takas yapanlar var. Bizim de Kaymakamlık binasının sigorta ile takası söz konusuydu. Gerçi karşılamıyor bu borcu ama en son gelen haberlere göre kabul etmemişler bina eski bir bina olduğu için. Herhalde olmayacak, Saffet Bey de gayret gösterdi. Muhalif belediyelere yapılan baskı, tasarruf tedbirleri genelgesi, ekonomik şartlar belediyelerin elini kolunu bağladı. Bu dönem yeni seçilmiş belediye başkanlarına Allah kolaylık versin. İşleri çok zor. Muhtarlara da Allah kolaylık versin. Bütçeleri yok. Biz tecrübemizle bu işi götürüyoruz. Çok sayıda emekli olan var ancak yerlerine bir kişi bile alamıyoruz. Ancak umutsuzluğa kapılmak yok. Meclis üyelerimizle, ekibimizle ortak akılla tüm bu zorlukların üstesinden geleceğiz, başaracağız, hiçbir problem olmayacak inşallah."