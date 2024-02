Karadeniz Ereğli Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası Arasında Ek Toplu Sözleşme İmzalandı

Yerel

Karadeniz Ereğli Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında 911 işçiyi ilgilendiren ek toplu sözleşme imzalandı. Buna göre, en düşük işçi maaşı 30 bin 515 TL oldu. Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık işçilere, "Sizden tek isteğim bizim patronumuz olan Ereğli'de zengininden fakirine kadar tüm yaşayanlara sevgiyle davranın, saygılı davranın. Onların hizmetlerini en iyi şekilde yapın" dedi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında artan enflasyon oranları karşısında ek toplu sözleşme imzalandı. Buna göre işçiye yüzde 93 oranında zam yapıldı. Sosyal haklara da aynı oranda zam yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezi Dündar Güçeri Salonu'nda yapılan ek sözleşme törenine; Karadeniz Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Belediye-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Kemal Çavuşoğlu, Zonguldak Şube Başkanı Osman Karataş, Şube Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, sendika yetkilisi Recep Köksal, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, daire müdürleri ve çok sayıda işçi katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından işçilere hitap eden Başkan Posbıyık, şunları söyledi:

"Sendika Genel Başkan Yardımcımız Ereğli'ye gelerek bugün bizlerle oldular. Kendilerine öncelikle 'Hoş geldiniz' diyorum. Değerli işçi kardeşlerim, biz Ereğli gibi koskocaman bir aileyiz. Bizim görevimiz onlara hizmet etmek. Ereğli'de yaşayanlar bizim patronumuz. En zengininden en fakirine kadar ödedikleri vergilerden biz maaşlarımızı alıyoruz. Alın terimizin karşılığını, partisi hiç önemli değil Ereğli'de yaşayanlar veriyor. Onun için bizim görevimiz en iyi hizmeti yapmak. Halkımızın duasını almamız lazım. Her zaman söylediğim gibi bizim patronumuz olan Ereğli halkına kibar ve nazik davranacaksınız. Vatandaş usulü, gerekçeleri bilmeyebilir, yanlış bir şey isteyebilir, olmayacak bir şey isteyebilir ama her zaman sizlerden rica ediyorum insanlara ters davranmayacaksınız, güler yüzle davranacaksınız. Doğruları anlatacaksınız. Biz belediye ailesi olarak Ereğli halkına en iyi hizmeti yapan belediyelerden biriyiz. Sizlerle, her birinizle iftihar ediyorum, gurur duyuyorum. Sizlerin her zaman mutlu olmanızı istiyorum. İmkanlardan yararlandırmaya çalışıyorum.

Şu anda belediyeye transfer olmak isteyen, devlet dairelerinden ve bir çok yerden müracaatlar var. Neden? Üç kuruş daha fazla alalım, orada huzur iyi, belediyede istikrar da çok iyi diye, Ereğli Belediyesi'ne geçmeye çalışanlar var. Hatta Erdemir'de bile espri yapıyorlar 'Belediye maaşları bizi geçmeye başladı' diye. Benim yıllardan beri en büyük hayalim emek veren işçilerimizin haklarını zamanında ödemektir. Hiç kimsenin alın terinin karşılığını vermeden çalıştırmak ve verim almak mümkün değildir. Sivil hayatımdan beri, Erdemir'den beri, belediye başkanlığı yaptığım her dönemde alın terinin karşılığını vermek, onlara güler yüzlü davranmak yeri geldiğince hafifçe okşamak sonra da verim almak benim önceliğim olmuştur. Onun için aramızda büyük bir sevgi var karşılıklı. Siz benim Aşkım Ereğli'ye hizmet ediyorsunuz ben de sizleri seviyorum, sizlere saygı duyuyorum. Belediyemizce şirket işçileri var. İnşallah onlara da kanun çıkarırlar ve kadroya alırız. O iş benim işim değil ama sendika yetkililerine büyük görev düşüyor burada.

1 Temmuz 2024'e kadar benim ilave bir sözleşme yapmama gerek yoktu ama Türkiye'deki bu enflasyon ve sıkıntılar ile ağır geçim şartlarında insanlar eziliyor. Ben de işçimi ezdirmem. Sendika yetkililerini davet ettim ve ekip arkadaşlarımla bir çalışma yaparak hem şirket hem daimi işçi için ek sözleşme imzalamaya karar verdik. Belediyenin de durumunu göz önüne alarak bir çalışma yaptık. Ben size buradan arşı alaya çıkan zamlar verebilirim. İkramiyeyi işçilerime, memurlarıma bu kadar yapıyorum diyebilirim. Ay başında, sabit bir günde eğer size maaşı, ikramiyeyi veremiyorsam bunun bir kıymeti harbiyesi yok, bir çok kişi öyle yapıyor ama ben Allah'ın izniyle her ay düzenli işçinin memurun maaşını zamanında ödemekten mutluluk duyuyorum. Yoksa uyku uyuyamam. Mali şartları da gözden geçirerek bu kapsamda 31 Aralık 2023'deki yevmiyelere yüzde 71 zam yaptık. Yemek parasını günlük 80 TL'den 155 TL'ye çıkardık. Sosyal paket ücretini bin 500 TL'den 6 bin TL'ye çıkardık. Böylece vasıfsız, kıdemsiz bir işçinin aralık ayındaki maaşına göre yüzde 93 oranında artışla sendika aidatı kesildikten sonra net eline geçen ücret 30 bin 515 TL olmuştur. Diğer sosyal mali haklar hariçtir. Daimi işçilerin yemek parasını aynı oranda artırdık. Sosyal paket adı altında 1 Mart 2024'den geçerli olmak üzere 2 bin TL brüt verdik.

Hayırlı uğurlu olsun. Ailenizle birlikte güle güle sağlık sıhhat içerisinde harcayın. Ben sizleri seviyorum. Sizler benim emekçi arkadaşlarımsınız. Bu sıkıntılar ve enflasyon devam ederse yine bir araya geliriz. Sizlere hakkımı helal ediyorum ama benimde sizlerden bir beklentim var. Temizlik işçisinden, Fen İşleri, İmar bütün Şantiye ekibi olmak üzere tüm çalışanlardan isteğim var. Kendim için bir şey istiyorsam namerdim. Ereğli'de yaşayan, zengininden fakirine, orta hallisine kadar tüm yaşayanlara sevgiyle davranın, saygılı davranın. Onların hizmetlerini en iyi şekilde yapın. Benim en büyük arzum budur. Yardımcılarımla, müdürlerimle daima sizlerin yanınızdayım. Hayırlı uğurlu olsun."

Belediye-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Kemal Çavuşoğlu da Başkan Posbıyık'a işçiye verdiği destek dolayısıyla teşekkür ederek, Çavuşoğlu da şöyle konuştu:

"Biz işçiyiz, emekçiyiz, üretiriz, üretimden gelen gücümüzü kullanırız. Bu enflasyonda sıcağa kar dayanmaz dedikleri gibi maaşlar eridi ancak sayın Belediye Başkanımız ek protokol yaparak çok güzel bir sözleşmeye imza attık. Bu enflasyonun sorumlusu belediye başkanları değil bu ülkeyi yönetenlerdir. Biz emekçiler, işçiler şapkamızı önümüze koyup düşünmek zorundayız. Sorunun kaynağını bilmek, kim emekten yana kim alın terinden yana, kim işçi çocuklarını da kendi çocukları gibi görüyor, kim işçinin ailesini de ailesi gibi görüyor bunu ayırt etmek zorundayız. Onun için Belediye Başkanımız Halil Posbıyık'a sendikam adına defalarca teşekkür etsek azdır. Bize bir adım atana bizde 10-20 adım geleceğiz Sayın Başkanım. Sizin yanınızdayız, sizinle her zaman gurur duyuyoruz. Bizler işçiyiz, siyaset yapmayız. Siyaseti siyasi partiler yapıyor. Ancak biz politika yaparız. Çünkü bizim hedefimiz çoluk çocuğumuzu namerde muhtaç ettirmemek, yaşamını, geçimini sağlamaktır. Başkanım her zaman emekçinin yanında oldu. Biz de her zaman onun yanında, emekten yana, Atatürk'ten yana Cumhuriyetten yana olan herkesin yanında olacağız. Belediye-İş Sendikası'nın partisi yoktur. İlla parti deniyorsa partisinin adı laik Türkiye Cumhuriyeti'dir. Liderinin adı da Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu ek sözleşmenin tüm üyelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."