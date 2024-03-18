Çanakkale Zaferi\'nin 109. yıl dönümü Ereğli\'de törenle kutlandı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Karadeniz Ereğli ilçesindeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene Kaymakam Mehmet Yapıcı, Milletvekilleri Saffet Bozkurt ve Eylem Ertuğrul, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Mehmet Öztürk ve protokol üyeleri katıldı.

Törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Anıta çelenk bırakıldı. Başkan Öztürk, "Şehit arşa yükselir. Yüzü kardan ak olur. Sonsuzluk yolcusunun kefeni bayrak olur. Bugün Türk Tarihi'nin en şanlı zaferinden biri olan Çanakkale Zaferi'nin 109. Yıldönümü. Çanakkale Zaferi'ni ve Şehitleri Anma Günü'dür. Bu özel gün Çanakkale Zaferi'nin anıldığı ve vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi, rahmet ve minnetle yad ettiğimiz bir gündür" dedi.

Protokol üyeleri törende şehitler karanfil bıraktı. Anma programları Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde devam etti. Alemdar Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programda Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı tarafından Çanakkale Zaferi'nin anlatıldığı sunum gerçekleştirildi.

Okul öğretmeni Bahriye Paşmakçıoğlu, "Çanakkale bir milletin imkansızlıklara rağmen geleceğine yön verdiği, savaşların yaşandığı diyarın adıdır" dedi.

Program, öğretmen ve öğrencilerinin "Dönmeyi Düşünmediler" adlı canlandırması ile sona erdi. - ZONGULDAK