Karadeniz Sahil Yolu Heyelan Nedeniyle Kapandı - Son Dakika
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Karadeniz Sahil Yolu Heyelan Nedeniyle Kapandı

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Arhavi-Hopa-Sarp Devlet Yolu'ndaki heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu trafiğe kapandı.

08.12.2024 15:19
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(ARTVİN) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Arhavi-Hopa-Sarp Devlet Yolu'nda meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu çift yönlü olarak trafiğe kapandığını, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "X" hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Arhavi-Hopa-Sarp Devlet Yolu'nun Kıyıcık Mevkiinde bugün saat 03.50'de meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu çift yönlü olarak trafiğe kapanmıştır.

Heyelan kaldırma ve yolun yeniden ulaşıma açılması çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Karayolları, AFAD, Emniyet, Jandarma, Kızılay ve sağlık ekipleri çalışmalarını koordineli bir şekilde sürdürmekte olup bir helikopterle bölgedeki durum yakından izlenmektedir."

"Heyelan yapabilecek kesimleri tespit etmek bu kadar mı zor?"

Prof. Dr. Naci Görür ise meydana gelen heyelan "X" hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Artvin uluslararası sahil yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapanmış. Şu anda bir can kaybı bildirilmiyor. Benim anlamadığı şey bu yol yapılırken gerektiği yerlerde heyelan tehlikesine karşı önlem alınmıyor mu? Heyelan yapabilecek kesimleri tespit etmek bu kadar mı zor? Mühendislik?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Karadeniz Sahil Yolu Heyelan Nedeniyle Kapandı - Son Dakika

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