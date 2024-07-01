Karadeniz Yaşam Hakkı Savunucuları Hayvan Hakları Yasasına Tepki Gösterdi

Yerel

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Hayvan hakları yasasına tepki göstermek için Samsun'da bir araya gelen Karadeniz Yaşam Hakkı Savunucuları, "Yapılması gereken; sahipli sahipsiz demeden tüm belediyelerin kırsalda ve köydeki tüm canlarımızı kısırlaştırmasıdır" dedi.

Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun ve Sinop'tan Samsun'a gelen Yaşam Hakkı Savunucuları, hayvan hakları yasasına tepki gösterdi. Hayvanseverler sloganlar eşliğinde hayvan hakları yasasını protesto etti.

Karadeniz yaşam hakkı savunucuları adına Kemal Zafer Özdemir, yaptıkları basın açıklamasında şunları söyledi:

"Bunlar 20 önce2004 yılında ana hükme belediyelerin bakın evi kurup kısırlaştırma yapması olarak çıkartılan hayvanlar koruma kanununa rağmen 1389 belediyenin bin 200'ü bakımevi kurmadı, kısırlaştırma yapmadı. Kısırlaştırılmayan bu hayvanlar, kendi iradesi dışında çoğaldı, halkımız vatandaşımız mustarip olmuştur. Oysa bu belediyeler kanunlara uysa, görevini yapsa bugün ne insanlarımız ne de bu canlarımız ölmeyecekti ve bu duruma gelmeyecekti. Bugün sokaklarımızda hayvan sayısının çok olmasının ve yaşadığımız üzücü olayların tek sebebi görevini yapmayan, kanun tanımayan, kanunları okumayan, bilmeyen belediye başkanlarıdır. Çözümü bu hayvanların birazını toplayarak öldürmekte, kalanları farklı il ve ilçelere dağlara, taşlara, çöplüklere, otoban yollarına ölümlere atarak bulan belediye başkanları, bugün milyonlarca hayvan idam sehpasına çıkmasının sebep olan belediye başkanları bu katliam sizin eserinizdir. Asla kanun tanımaz belediyelerin görev ihmallerini bu canlarımıza ödettirmeyeceğiz. Yapılması gereken sahipli sahipsiz demeden tüm belediyelerin, kırsalda köydeki tüm canlarımızı kısırlaştırmasıdır.

"Yasanın çıkması halinde istifalarımız hazır"

Samsun Sinop Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Elif Köse Avan, yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Sahipli hayvanların her zaman bir sahibi vardır. Ama sokak hayvanları hepimizin sahip olduğu canlılardır. Bu hayvanların yaşam alanlarını hep beraber istila ediyoruz. Binalara çeviriyoruz. Ağaçları kesiyoruz ve toplumu ve ekolojik sistemi zaten bizler bozuyoruz. Hiçbir zaman dünyanın hiçbir yerinde Dünya Veteriner Hekimler Birliği olmak üzere kuduz ve zoonoz, hastalıklara istinaden hayvanların öldürülmesini kabul etmemektedir. Bizler veteriner hekimler olarak yaşatmak amacıyla aldığımız eğitimleri hiçbir zaman öldürmek için kullanmayacağız. Türk Veteriner Hekimler Birliği ve 56 Oda Başkanı adına şunu söylemek istiyorum. Biz mesleki üniformalarımızı giyerken, önlüğümüzü giyerken bunun yeminini yaptık. Hiçbir canlıya zarar vermeyeceğimize, her zaman onların haklarını koruyacağımıza, şifa dağıtacağımıza söz verdik. tüm Türkiye'deki bütün belediyelerdeki veteriner hekimlerimiz böyle bir yasının çıkması halinde istifalarını hazırlamış durumdalar. Asla ve asla öldürmeyeceğiz."

"Kısırlaştırmaya yer verelim"

Trabzon Hayvan Hakları Koruma Yaşatma Derneği Başkanı Lütfiye Tüzün şöyle dedi:

"Amacımız canların öldürülmesi değil, yaşatılması. Belediyeler şimdiye kadar görevlerini yapsaydı şu anda biz de burada olmazdık, canlarımız da şu anda tehlikede olmazdı. Evet biz istiyoruz ki canlarımız öldürülmesin, devlet yaşatsın. Ölümü, vahşeti yapmasın. Ancak şunu da söylüyorum, bu asla ve asla çözüm olmayacak. Hiçbir zaman sorunu çözmeyecek. Belirli bir müddet sonra tekrar sokakta popülasyon devam edecek. Çünkü üretime dur denilmiyor. Satışa dur denilmiyor. Eline bir çift hayvan alan devamlı ne yapıyor? Üretiyor ve internet üzerinden satıyor. Önce muslukları kapatalım ki daha sonra bununla birlikte kısırlaştırmaya ve sahiplendirmeye yer verelim"

"Yetkilileri göreve davet ediyoruz"

Giresun Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi'nden Nihal Memiş Dizdar tepkisini şöyle ifade etti:

"Bu ülkede başıboş sokak köpeği problemi yok. Bu ülkede başıboş siyasetçi problemi var. Bu ülkede başıboş yönetici problemi var. 20 senedir uyduramadıkları yasanın cezasını sokaklardaki masum hayvanlara çektirmeye çalışıyorlar. Biz buna izin vermeyeceğiz. Korkutamazsın, hapsedemezsin, öldüremezsin diyeceğiz. Biz buradayız ve yetkilileri göreviniz yapmaya her daim devam edeceğiz."