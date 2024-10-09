Karatay Belediyesi'nden Yeni Doğan Bebeklere Hediye Paketi - Son Dakika
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Karatay Belediyesi'nden Yeni Doğan Bebeklere Hediye Paketi

Karatay Belediyesi\'nden Yeni Doğan Bebeklere Hediye Paketi

Karatay İlçe Belediyesi, 'Hoş Geldin Bebek' projesi ile her yeni doğan bebeğe hediye paketleri sunuyor. 15 yıldır sürdürülen proje kapsamında, 103 bin aileye ulaşarak sosyal destek hizmetleri sunuluyor.

09.10.2024 13:49  Güncelleme: 13:51
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Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, "Hoş Geldin Bebek" projesi ile ailelerin sevinçlerine ortak oluyor. Proje, ilçedeki her yeni doğan bebeğe yönelik hazırlanan hediye paketleri ile annelere ve bebeklere özel bir karşılama imkanı tanıyor. 15 yıldır projeyi sürdüren belediye bugüne kadar 103 bin aileye ulaştı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Karatay Belediyesi, 'Hoş Geldin Bebek' paketiyle yeni çocuk sahibi olan çiftlerin mutluluğuna ortak oluyor. Türkiye'de projeyi ilk başlatan belediyelerden birisi olan Karatay Belediyesi bu uygulamayı 15 yıldır aralıksız etkin bir şekilde yürütüyor. Belediye bu kapsamda bugüne kadar 103 bin aileye ulaştı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni doğan bebeği olan ailelere gerçekleştirilen ziyaretlerde; anne ve bebek çantası, bebek havlusu, bebek battaniyesi, şampuan, sabun, ıslak havlu ve plaketten oluşan bir bebeğin ihtiyaçlarını karşılayacak malzemelerin olduğu hediye veriyor.

Hoş Geldin Bebek'e 3 farklı kanaldan başvurulabiliyor

Vatandaşlar, Hoş Geldin Bebek projesine Karatay Belediyesi internet sitesinden, Karatay Yanıbaşımda uygulamasından veya şahsen müracaat ederek başvurabiliyor. Aileler hediyelerini belediyeye gelerek ya da adrese teslim şeklinde temin edebiliyor. Yine proje çerçevesinde Karatay İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle Karatay Belediyesi'ne ait tesislerde gebe eğitimi veriliyor. Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından eğitim alan gebelere Karatay Belediyesi tarafından da emzirme önlüğü ve emzirme yastığı hediye ediliyor. Ayrıca İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan geniş kapsamlı bebek bakım kitabı veriliyor. Ziyaret ve hediye paketlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren aileler ise proje için Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti.

"Yeni doğan bebeklerimizin ilk hediyeleri bizden"

Vatandaşların sevincine ve kederine her zaman ortak olmaya çalıştıklarını söyleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; Hoş Geldin Bebek Projesi'nin 15 yıldır büyük bir başarıya ulaştığını söyledi. Hasan Kılca, "Belediyemiz Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 15 yıldır sürdürülen 'Hoş Geldin Bebek' projemiz hemşerilerimizden büyük takdir topluyor. Hoş Geldin Bebek projesi çerçevesinde hazırlanan çantalarda yeni doğan bebeğin ihtiyaç duyacağı malzemeler bulunuyor. Buradaki amacımız çocuk sahibi olma heyecanını yaşayan anne-babaların yanlarında olduğumuzu göstermek. Projemizi Türkiye'de ilk olarak uygulayan belediyelerdeniz. 15 yıldır devam eden proje için biz de 2019 yılından itibaren titizlikle çalıştık. 15 yılda ise toplamda 103 bin bebeğimize ilk hediyelerini Karatay Belediyesi verdi. 15 yıl boyunca, her yeni doğan bebeği aileleriyle kucaklayarak, onların yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Bu proje, toplumsal dayanışmanın güzel bir örneği oldu. İlk hediyelerini teslim ettiğimiz bebeklerimize sağlıklı bir ömür diliyor, anne, babaları tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karatay Belediyesi'nden Yeni Doğan Bebeklere Hediye Paketi - Son Dakika

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