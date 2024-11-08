Karatay Hoşkubbe Millet Kütüphanesi açıldı - Son Dakika
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Karatay Hoşkubbe Millet Kütüphanesi açıldı

Karatay Hoşkubbe Millet Kütüphanesi açıldı Başkan Hasan Kılca: "Burası; dostluğun, samimiyetin, huzurun, istişarenin ve istifadenin en güzel yansıması olacak" Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan "Karatay Hoşkubbe Millet Kütüphanesi" düzenlenen törenle...

08.11.2024 21:34
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Karatay Hoşkubbe Millet Kütüphanesi açıldı

Başkan Hasan Kılca:

"Burası; dostluğun, samimiyetin, huzurun, istişarenin ve istifadenin en güzel yansıması olacak"

KONYA - Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan "Karatay Hoşkubbe Millet Kütüphanesi" düzenlenen törenle hizmete açıldı. Projenin yanındaki yeni park projesi ve çevre düzenleme çalışmalarımızla birlikte toplam 70 milyon liraya mal edilen merkezin açılışında konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Burası; dostluğun, samimiyetin, huzurun, istişarenin ve istifadenin en güzel yansıması olacak inşallah" dedi.

Çimenlik Mahallesi Alaaddin Kap Caddesi üzerinde 12 bin 930 metrekare arsa üzerine konumlandırılan "Karatay Hoşkubbe Millet Kütüphanesi" hizmete açıldı.

"Çocuklarımız ve gençlerimiz, her zaman hizmet anlayışımızın merkezini oluşturuyor"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; açılışta yaptığı konuşmada, "Çocuklarımız ve gençlerimiz, hizmet anlayışımızın her daim tam merkezini oluşturmuştur. Onlar geleceğimizin asıl sahipleridir. Bugün onlara yaptığımız her yatırımla, yarınlarını inşa ettiğimizin bilincindeyiz. Bu anlayışla, ilimden bilime, teknolojiden spora, kültürden sanata kadar gençlerimizin yolculuklarında her zaman yanlarında olduk; olmaya da devam edeceğiz. Gençlerimizin hayallerine giden yolda, bilgiyle donanmış bireyler olmalarını ve sağlıklı bir geleceğe adım atmalarını önemsiyoruz" dedi.

"Burası dostluğun, samimiyetin, huzurun, istişarenin ve istifadenin en güzel yansıması olacak"

Açılışı yapılan Karatay Hoşkubbe Millet Kütüphanesi'nin ilçeye kazandırılan yeni nesil tesislerden birisi olduğuna vurgu yapan Hasan Kılca, çocukların merkezde birbirinden farklı atölyelerde eğlenerek öğrenmenin sevincini yaşarken; ebeveynlerinin de tesis içinde hizmet verecek Kafe Karatay'da veya kütüphane alanlarında kaliteli zaman geçirebileceklerini kaydetti. Kılca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençlerimiz, kitaplarla ve bilgiyle dolu bu merkezde bir değil, binlerce farklı dünyayı sınırsızca keşfetmenin keyfini sürerken; sessiz çalışma alanlarıyla sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine de katkı sağlayacaklar. Burada kurulacak dostluklar, yapılacak okumalar, münazaralar ve paylaşımlar, gençlerimizin yalnızca bugününü değil, yarınlarını da çok daha anlamlı kılacaktır. İlçemiz ve şehrimiz için önemli bir vazife yürütecek olan Karatay Millet Kütüphanesi; 1.426 m2 inşaat alanına sahip. Tesisimiz; bodrum, zemin ve asma kat olarak inşa edildi. İçerisinde 0-3 yaş Bebek Kütüphanesi, 3-6 ve 6-12 yaş Çocuk Kütüphanesi, Çocuk oyun alanları, Masal ve Drama; Oyun ve Fetem Atölyeleri ile tasarlanan Hoşkubbe, Karatay'ın eğitim ve kültür mirasına yeni bir soluk getirecek. Tesisimizin güncel maliyeti, yanındaki yeni park projesi ve çevre düzenleme çalışmalarımızla birlikte toplam 70 milyon liradır. Burası eskiden kışla olarak kullanılan büyük bir alandı. Mevlana Kültür Merkezi yapıldı. Hemen arkamızda Tarihi Kışla Camimiz var. Bu alanı Büyükşehir Belediye Başkanımız bizlere tahsis etti. Bu vesileyle başkanımıza teşekkür ediyorum. Konya'mızın en büyük değeri birlik ve beraberliğidir. Karatay Hoşkubbe Millet Kütüphanesi; dostluğun, samimiyetin, huzurun, istişarenin ve istifadenin en güzel yansıması olsun inşallah."

"Öğrencilerimizin çalıştığı ve kendilerini geliştirdiği çok güzel bir mekan oldu"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olan Konya'nın hep birlikte yönetildiğine vurgu yaparak Konya'nın birlik ve beraberliğine değindi.

Başkan Uğur İbrahim Altay, "Biz birlikte çalışmanın keyfini, zevkini ve şehre ne kattığını hep birlikte görüyoruz. Birazdan Karatay Hoşkubbe Millet Kütüphanesi'nin içine girince daha çok etkileneceksiniz eminim. Öğrencilerin çalıştığı ve kendilerini geliştirdiği çok güzel bir mekan haline geldi. Konya son dönemde belediyecilikle öne çıkan bir şehir oldu. Bu tesislerde yetişen çocuklarımız, şehrimizi ve ülkemizi çok daha ileriye götürecekler. Bu vesileyle, Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya özellikle teşekkür ediyorum. Hem birlikte çalışma kültürüne verdiği destekten hem de başta Hoşkubbe gibi önemli bir merkezi ortaya çıkararak eğitim hayatına verdiği katkılardan dolayı. 'Hoş' ismiyle markalaşmış Karatay Hoşkubbe Millet Kütüphanesi'nin ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Karatay Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı Karatay Hoşkubbe Millet Kütüphanesi'nin öneminden söz eden Konya Valisi İbrahim Akın da proje dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'yı tebrik etti.

Protokol konuşmalarının ardından Karatay Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Karatay Hoşkubbe Millet Kütüphanesi'nin resmi açılışı, dualar eşliğinde gerçekleştirildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri, tesisi inceleyerek bilgi aldı.

Açılış programına; Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekilleri Selman Özboyacı, Mustafa Hakan Özer ve Latif Selvi, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, protokol mensupları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karatay Hoşkubbe Millet Kütüphanesi açıldı - Son Dakika

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