Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Kardeşler Toprağa Verildi - Son Dakika
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Yerel

Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Kardeşler Toprağa Verildi

Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Kardeşler Toprağa Verildi

Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 2 kardeşin cenazesi defnedildi.

15.04.2024 13:40  Güncelleme: 13:44
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Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 2 kardeş toprağa verildi.

İlçeye bağlı Fevzioğlu Mahallesi 489. Sokak üzerinde müstakil bir evde meydana gelen olayda sabah çocukları Samet (19) ve Ahmetcan K.'yi (17) uyandırmak isteyen anne; odaya girdiğinde iki çocuğunu da hareketsiz buldu. Anne durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Samet ve Ahmetcan K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan incelemelerde iki kardeşin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

Kardeşlerin cenaze namazına yakınları ve vatandaşlar katıldı. Hulusi Akar Cami'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Samet ve Ahmetcan K. toprağa verildi. Cenaze namazına AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Esnaf ve Sanakarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, Karaaslan'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Kardeşler Toprağa Verildi - Son Dakika

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