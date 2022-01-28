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Kardan adamı dövüp kampanyayı erken bitirdiler - Son Dakika

Kardan adamı dövüp kampanyayı erken bitirdiler

28.01.2022 13:36
Kardan adamı dövüp kampanyayı erken bitirdiler

Denizli'de bir mobilya mağazasını önüne dikilen ve eriyip gidine kadar indirip yapılacağı duyurulan kardan adamı tekme tokat deviren gençler, başını da alıp yanlarında götürdü.

Denizli'de bir mobilya mağazasını önüne dikilen ve eriyip gidine kadar indirip yapılacağı duyurulan kardan adamı tekme tokat deviren gençler, başını da alıp yanlarında götürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Denizli'nin Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda faaliyet gösteren San Mobilya isimli iş yerinde meydana geldi. Son 10 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı Denizli'de, kent merkezinde de kalındığı 15 santimetreyi bulan kar nedeniyle bir kampanya düzenleyen mağaza, bu sayede satışlarını artırmayı hedefledi. İş yerinin önüne büyük bir kardan adam yapan firma yetkilileri, sosyal medyadan da kardan adam eriyinceye kadar tüm ürünlerde indirim yapılacağını ilan etti.

Kardan adam ayakta kaldığı sürece devam edecek olan kampanya, kimliği belirsiz 3 genç tarafından sabote edildi. Akşam saatlerinde iş yerinin önünden geçerek tekme tokat saldırdıkları kardan adamı deviren gençler, kardan adamın kopan başını da yanlarına alıp götürdü. Sabah mağazayı açmak için geldiklerinde kardan adamın devrildiğini gören işletmeci, güvenlik kamerasını isleyip bunu gençlerin yaptığını görünce daha da üzüldü.

Uzun yıllar sonra kent merkezinde de her yeri kaplayan kar nedeniyle ulaşımda yaşanan aksamaların kendilerini de olumsuz etkilediğini belirten mağaza müdürü Kemal Diliballı, "Denizli'ye uzun yıllar sonra bu kadar çok kar yağınca biz de bir kampanya yapalım istedik. Bu kampanya için mağazamızın önüne kardan adam yaptık. Kardan adam eriyinceye kadar ürünlerimizde yüzde 20 indirim yapacağımızı duyurduk. Bu karda kışta insanlar araçlarıyla olamasa dahi yürüyerek gelerek kampanyamıza katıldılar. Kampanya çok da güzel devam ediyordu. Lain dün akşam 21.00 sıralarında, kimsenin günahını almak istemiyorum ama gelip kardan adamımızı yıktılar. Kafasını koparmışlar, çok üzüldük" dedi. - DENİZLİ

Kardan adamı dövüp kampanyayı erken bitirdiler
Kardan adamı dövüp kampanyayı erken bitirdiler
Kardan adamı dövüp kampanyayı erken bitirdiler

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Pamukkale, Denizli, Fatih, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kardan adamı dövüp kampanyayı erken bitirdiler - Son Dakika


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