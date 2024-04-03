KARDEMİR Karabük Demir Çelik Fabrikalarının Temel Atma Yıldönümü Kutlandı

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KARDEMİR Karabük Demir Çelik Fabrikalarının temelinin atılmasının 87. yılı ve Karabük'ün il oluşunun 29 yılı, düzenlenen etkinliklerle kutlandı. KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "KARDEMİR'i Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Karabük Valiliği Atatürk Köşesi'nde düzenlenen etkinlikte kutlama komitesi adına Vali Mustafa Yavuz tarafından çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam programda konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, "3 Nisan 1937'de çeltik tarlalarında temeli atılan, gücünü emek ve çelikten alan KARDEMİR; yaktığı mavi ateşle adeta Karabük'ün doğuşunu müjdelemiştir. Yakılan o ateş, sadece fabrikaların bacalarında değil, aynı zamanda umutların da ateşleyicisi olarak küllerinden yeniden doğan bir milletin yüreklerinde yankılanmıştır. Çünkü 3 Nisan'da yazılan bu hikaye, bir kentin değil, aksine koskoca bir milletin azminin, emeğinin ve kararlılığının da hikayesidir" dedi.

6 Haziran 1995 tarihinde 78. il olarak Türk idare sistemindeki yerini alan Karabük'ün geçmişle geleceği, gelenekle modernizmi bir araya getiren senteziyle bir kültür mozaiği olma özelliği taşıdığını ifade eden Yavuz, "Tarih boyunca ev sahipliği yaptığı sayısız medeniyetin izleri, dünya mirası Safranbolu'nun tarih kokan havası, Karadeniz'in Zeugma'sı Hadrianapolis'in gizemli kalıntıları ve eşsiz doğası bu kentin bir tarih ve doğa harikası olduğunu tüm dünyaya tescillemiştir. Bugün bu çelengi sunarken Karabük'ün değerli geçmişine olan bağlılığımızı ve saygımızı yineliyor, Karabük'ün gelecek yolculuğunda Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda birlik ve beraberlik içinde daha güzel yarınlara yürüme kararlılığımızı hatırlatıyoruz. Bu vesileyle Karabük Demir Çelik Fabrikalarının ve Karabük'ümüzün kuruluşunun 87. yıl dönümünü tekraren kutluyorum" diye konuştu.

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ise, fabrikanın kuruluşundan bu yana ülkenin demirçelik sektöründe öncü bir rol üstlendiğini belirterek, "Metalürji ile ilgilenen herkesin geçtiği önemli bir mektep olmuş, ekonomiye ve istihdama sağladığı katkılarla ülkemizin kalkınmasına büyük destek vermiştir. Ülkemizin sanayileşme adına attığı en büyük adımlardan biri olan KARDEMİR Karabük Demir Çelik Fabrikası, Cumhuriyetimizin kıymetli sınai miraslarından biridir" ifadelerini kullandı.

3 Nisan 1937 tarihinde Türkiye'nin ilk entegre sanayi kuruluşu olarak temelleri atılan KARDEMİR'in adını tarihe demirden harflerle yazdırdığını aktaran Demir, şunları söyledi:

"9 Eylül 1939 tarihinde ateşlenen fırın ile 10 Eylül 1939 tarihinde dökülen demir, bugün hala ilk günkü gibi değerini korumaktadır. Bu ilklerimizden aldığımız gücü, 'geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez' anlayışıyla Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına taşımayı hedefliyoruz. KARDEMİR ve Karabük'ün beraber yazılmış tarihi inşallah bundan sonra yeni ufuklara yelken açacak. Geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemek için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. KARDEMİR'in bu köklü tarihi yanında oluşan atmosfer ve gayretli ilerleyiş ve çabalarla beraber oluşacak yeni adımların hep beraber atılacağını, KARDEMİR ve Karabük birlikteliğinin daha da önemli bir fonksiyon görmeye başlayacağını belirtmek gerekir. Hem Karabük Türkiye'ye açılacak hem de Türkiye Karabük'ü daha iyi tanıyacak."

Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere Vali Yavuz tarafından ödülleri verildi. Halk oyunları gösterisinin ardından "Fotoğraflarla Cumhuriyetin Sanayileşme Öyküsü" sergisinin gezilmesi ile program sona erdi. - KARABÜK