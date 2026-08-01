Kardeşlerden Lösemili Çocuklara Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kardeşlerden Lösemili Çocuklara Destek

Kardeşlerden Lösemili Çocuklara Destek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de Mustafa ve Ahmed Zorlu kardeşler, saçlarını lösemili çocuklar için bağışladı.

Düzce'de 12 ve 13 yaşındaki kardeşler 3 yıldır özenle bakarak uzattıkları saçlarını lösemili çocuklara moral olması için bağışladılar. Berber koltuğuna oturan ağabey ve kardeşin bağışı duygulandırırken, vatandaşlardan büyük takdir topladı.

Düzce'de 12 yaşındaki Mustafa ve 13 yaşındaki Ahmed Zorlu kardeşler, babaları Ali Zorlu'nun da teşvikiyle saçlarını uzatmaya başladı. Tam 3 yıl boyunca uzayan saçlarını kestirmeyi, düşünmeyen iki kardeş kanserli ve özellikle lösemi hastası çocukların kemoterapiler sırasında saçlarını döküldüğünü ve morallerinin bozulduğunu öğrendikleri haberi görmeleriyle düşünceleri değişti. Kanserle Savaşanlar Derneği'nin saçları dökülen çocuklar için başlattığı 'saçın saçım olsun' kampanyası için 2 kardeş, saçların kanserli kardeşlerine verme kararı aldı. Babaları Ali Zorlu'nun önerisiyle berber koltuğuna oturan Mustafa ve Ahmed Zorlu kardeşler yıllardır uzattıkları saçlarını kanser tedavisi gören kardeşlerine bağışladırlar.

Kampanyayı görür görmez çocuklarıyla paylaştığını ve onlarında saçlarını kestirmeyi kabul ettiğini belirten Baba Ali Zorlu, "Çocuklarımın saçlarını uzatıyorduk. Uzun saçı seviyoruz biz. Sonra bir kampanya gördük. Kan ser Savaşçıları Derneği'nin 'saçın saçım olsun' kampanyasını. Lösemili çocuklar için. Çocukları saçlarını uzatmışken kampanyaya katılalım istedik. Çocuklarım 3 yıldır saçlarını uzatıyordu. Şimdi artık kesim zamanı. Kesilen saçlarını lösemili çocuklara bağışlayacağız. Ben söyledim çocuklarıma onlarda bana destek verdiler" dedi.

"Saçlarımız kanserli kardeşlerimize gidecek"

Saçlarını lösemili kardeşlerine bağışlayan Mustafa Zorlu ise oturduğu berber koltuğunda yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Saçlarımı 2-3 yıldır uzatıyorum. Şimdi saçlarım kesilecek ve kanserli kardeşlerime gidecek. Saçları uzun olan arkadaşlarımı da bu kampanyaya katılarak saçlarını kesip kanserli kardeşlerimize bağışlasınlar."

"Bilinçli ve duyarlı çocuklara ve ailesine teşekkür ederim"

Berberde sıra bekleyen Bayram Bayoğlu isimli vatandaş ise, "Küçük çocukların böyle bir şey düşünmesi ailelerinin destek vermesi bilinçli bir aile olduğunu gösteriyor. Bu tabloyu görünce insan duygulanıyor. Küçücük çocuklara umut olacak belki de bizim her gün kestirdiğimiz, döktüğümüz, attığımız saçlarımız bu çocuklarımızdan çıkacak başka çocukların hayalini gerçekleştirecek. Onların verdiği o savaşta, mücadele de onlara büyük bir destek olacak. Çocuklarımızı böyle gördüğümüzde bizleri duygulandırıyor. Çok güzel bir şey. Ailelerimizin, çocuklarımızın bilinçlenmesi lazım. Çocukların babası Ali Beye ve çocuklarına çok teşekkür ederim."

"Meslek hayatımda ilk defa oluyor"

Çocukların saçını kesen 27 yıllık berber Mustafa Yavuz Gelinci ise duygulandığını belirterek, şöyle konuştu, "Mesleğe başladığımdan beri ilk defa böyle bir olaya şahit oluyorum. Çocuklara ve babaları Ali Kardeşime çok teşekkür ederim. Başka arkadaşları da bu kampanyaya davet ediyorum. Çok duygulandım, mutlu oldum. Onlara çok teşekkür ederim."

Kesilen saçlar ise kampanyaya gönderilmek üzere bir araya toplandı.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kardeşlerden Lösemili Çocuklara Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Orman yangınlarında son durum: Balıkesir’de başlayan cehennem İzmir’e ulaştı Orman yangınlarında son durum: Balıkesir'de başlayan cehennem İzmir'e ulaştı
Otomobiller için yeni vergi uygulaması Resmi Gazete’de yayımlandı Otomobiller için yeni vergi uygulaması! Resmi Gazete'de yayımlandı
İçişleri Bakanı talimat verdi: 52 ilde düğmeye basıldı, 216 gözaltı var İçişleri Bakanı talimat verdi: 52 ilde düğmeye basıldı, 216 gözaltı var
Pakistan’da kömür madeninde büyük patlama: 32 işçi öldü Pakistan'da kömür madeninde büyük patlama: 32 işçi öldü
İtalya ve Milan’ın efsanevi futbolcusu Franco Baresi hayatını kaybetti İtalya ve Milan’ın efsanevi futbolcusu Franco Baresi hayatını kaybetti
Rus turistin kaydettiği video olay oldu: Boğulmaya hazırım Rus turistin kaydettiği video olay oldu: Boğulmaya hazırım

09:20
Genç kadın, kendisine yapılan ahlaksız teklifi böyle kaydetti
Genç kadın, kendisine yapılan ahlaksız teklifi böyle kaydetti
08:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast girişiminin firarisi FETÖ’cü terörist yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin firarisi FETÖ'cü terörist yakalandı
08:57
Tutuklanan Cem Küçük aylık gelirini açıkladı
Tutuklanan Cem Küçük aylık gelirini açıkladı
08:31
Yasanın çıkmasına günler kala sınırda PKK hareketliliği
Yasanın çıkmasına günler kala sınırda PKK hareketliliği
07:52
CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi’ni kaybetti
CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti
00:50
ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran’daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor
ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 09:44:55. #7.13#
SON DAKİKA: Kardeşlerden Lösemili Çocuklara Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.