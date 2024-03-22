Karın Ağrısı ve Kilo Kaybı Şikayetiyle Başvuran Hastaya Kanser Teşhisi Konuldu

Karın ağrısı ve kilo kaybı şikayetiyle başvurdu, kanser olduğunu öğrendi
6 saatlik ameliyatın ardından kanser hastası sağlığına kavuştu
DENİZLİ - Karın ağrısı ve kilo kaybı şikayetiyle Denizli Devlet Hastanesi başvurmasının ardından yapılan tahlil ve tetkiklerden sonra pankreas kanseri tanısı konan 38 yaşındaki hasta yaklaşık 6 saat süren ameliyatın sonunda sağlığına kavuşturularak taburcu edildi.
Denizli Devlet Hastanesi Gastroenteroloji Kliniğine başvuran Ferhat Yardımcıel'e yapılan tetkiklerde pankreas başı yerleşimli kanser tanısı konuldu. Yapılan incelemelerde pankreas kanserinin vücuda yayılmadığı ameliyat edilebilir aşamada olduğu anlaşıldı. Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hamza Çınar tarafından ameliyata alınan hasta, 6 saat süren Whipple yöntemiyle tümörlü bölge ve tümör etrafındaki lenf nodları çıkartılarak sağlığa kavuşturuldu. Pankreas kanserlerinin genellikle ileri yaş hastalarda görüldüğünü ifade eden Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hamza Çınar, kanserin 40 yaş altı hastalarda da görülebileceğini dikkat çekti. Pankreas kanserinde erken teşhisin önemini vurgulayan Doç. Dr. Çınar, "Karın ağrısı, kilo kaybı, bulantı, kusma ve sarılık gibi şikayetler varsa hastalarımız erken aşamada zaman kaybetmeden hastaneye başvursunlar. Ama unutmamamız gereken en önemli unsur genç yaşta olmak pankreas kanserine yakalanmayı engellemiyor. Bahsettiğimiz şikayetler varsa genç hastalarımız da tıpkı diğer yaş gruplarındaki hastalarımız gibi erken dönemde hastaneye başvurmalıdır. Pankreas kanseri tanısı konulan hastalarımıza işinde uzman hekimlerin ortaklaşa kararı ile tedavi planı çizilir. Eğer hasta ameliyata uygunsa önce ameliyat yapılır ve sonrasında ise patoloji sonucuna göre tedavi düzenlenir. Eğer hastalık ileri evre ise öncesinde kemoterapi veya radyoterapi yapılarak hastalığın ameliyat aşamasına gelmesine çalışılır. Hastalık ameliyat aşamasına gelince ise cerrahi planlanır" dedi.
"Ameliyatın başarılı olması için erken teşhis önemli"
Pankreas kanserinde en iyi tedavi şeklinin cerrahi olduğunu ifade eden Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hamza Çınar, " Pankreas kanserlerinin cerrahi tipleri tümörün pankreastaki yerleşim yerlerine göre belirlenir. Tümörün yerleşim yerine göre pankreas kuyruk ve gövde kısımları çıkarılarak nispeten daha basit ameliyatlarla hastalar tedavi edilebilir. Tümör pankreas baş kısmında yerleşmiş ise hastaya Whipple ameliyatı uygulanır. Whipple ameliyatında; pankreas başı, safra kesesi, ana safra kanalının bir kısmı, duodenum, midenin bir kısmı ve komşu lenf bezleri blok halinde çıkarılır. Rezeksiyon sonrası bu organların birbiriyle bağlantıları yani anastomozları yeniden yapılır. Whipple ameliyatı sadece pankreas başı kanserleri için değil aynı bölgeyi tutan tümörler olan safra yolu kanserleri ve duodenum kanserleri içinde uygulanır. Ameliyatın başarılı olmasındaki en önemli unsurlar hastalığın erken aşamada tespit edilmesi ve ameliyatın pankreas kanseri cerrahisinde deneyimli cerrahlar tarafından yapılmasıdır" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Yerel › Karın Ağrısı ve Kilo Kaybı Şikayetiyle Başvuran Hastaya Kanser Teşhisi Konuldu - Son Dakika
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