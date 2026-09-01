Kars Adliyesi\'nde 2026-2027 adli yılı törenle başladı, ağır ceza dosya yükü yüzde 53 azaldı

Kars'ta 2026-2027 adli yılının başlaması dolayısıyla Kars Adliyesi'nde tören düzenlendi. Törende hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, savunmanın etkinliği, makul sürede yargılanma ve vatandaşların adalete güveninin güçlendirilmesine yönelik mesajlar verildi.

Kars Adliyesi'nde düzenlenen törene Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Kars Adalet Komisyonu ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Emrah Turan, Kars İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Akif Akar, Kars Barosu Başkanı Av. Necat Yağcı, hakimler, Cumhuriyet savcıları, avukatlar ve adliye personeli katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, yeni adli yılın hedefleri ile geride bırakılan adli yılda yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

"Adalet, devletin varlık sebeplerinden biridir"

Törende konuşan Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, yeni adli yıla başlamanın heyecanı ve sorumluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Yeni adli yılda adalet hizmetlerinin hızlı, etkin, tarafsız, güvenilir ve insan onuruna yakışır şekilde yürütülmesi için tüm adliye çalışanlarının özveriyle görev yapacağını ifade eden Çepni, yargı mensuplarına ve adliye personeline başarılar diledi.

"Her dosyanın arkasında bir hayat hikayesi var"

Başsavcı Çepni, konuşmasında yargı hizmetlerinde insan unsurunun göz ardı edilmemesi gerektiğini de vurguladı.

Mahkemelerin önüne gelen her dosyanın arkasında gerçek bir hayat hikayesi bulunduğunu belirten Çepni, dosyalarda yer alan kişilerin yalnızca isim ve dosya numarasından ibaret olmadığını söyledi.

Bir dosyanın arkasında mağdur bir vatandaşın, bir ailenin, bir çocuğun, bir sanığın, bir hakkın veya uzun süredir beklenen bir kararın bulunabileceğine dikkat çeken Çepni, bu nedenle yargı mensuplarının görevlerini insan merkezli bir anlayışla yürütmesinin önem taşıdığını ifade etti.

Çepni, "Her dosyanın arkasında bir hayat hikayesi var. Bu nedenle adalet hizmetinin merkezinde insan olmalı, hakkaniyet ve insan onuru her zaman gözetilmelidir" dedi.

"Ağır ceza mahkemelerinde dosya yükü yüzde 53 azaldı"

Kars Adalet Komisyonu ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Emrah Turan ise geçtiğimiz adli yılın faaliyetlerine ilişkin rakamları açıkladı.

Turan, 1 Eylül 2025 itibarıyla ağır ceza mahkemelerinde bin 150 derdest dosya bulunduğunu, yıl içerisinde gelen dosyalarla birlikte toplam dosya sayısının bin 764'e ulaştığını söyledi.

Adli yıl içerisinde bin 229 dosyanın karara bağlandığını belirten Turan, yeni adli yıla girilirken derdest dosya sayısının 535'e gerilediğini açıkladı.

Böylece ağır ceza mahkemelerindeki mevcut dosya yükünün yaklaşık yüzde 53 oranında azaltıldığı bildirildi.

"Güçlü devlet, güçlü hukuk düzeniyle mümkündür"

Kars İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Akif Akar ise hukuk devleti ilkesinin önemine dikkat çekti.

Adaletin toplumsal huzur, güven ve istikrarın temel unsurlarından biri olduğunu belirten Akar, bireylerin hak ve özgürlüklerinin güvence altında tutulması ve kamu gücünün hukuk sınırları içerisinde kullanılması gerektiğini ifade etti.

İdari yargının, idarenin hukuka bağlılığının önemli güvencelerinden biri olduğunu belirten Akar, verilen kararların yalnızca mevcut uyuşmazlıkları çözmekle kalmadığını, gelecekteki idari uygulamalara da yön verdiğini söyledi. Akar, güçlü devlet ve güçlü toplumun ancak güçlü bir hukuk düzeniyle mümkün olabileceğini kaydetti.

"Savunma etkin değilse adil yargılanmadan söz edilemez"

Kars Barosu Başkanı Av. Necat Yağcı da yeni adli yılda savunma makamının karşı karşıya bulunduğu sorunlara dikkat çekti.

Avukatlık mesleğinin bağımsızlığının adil yargılanmanın temel unsurlarından biri olduğunu belirten Yağcı, savunmanın etkin olmadığı bir yargı sisteminde adil yargılanma hakkının tam anlamıyla gerçekleştirilemeyeceğini ifade etti.

Ekonomik sorunlar, mesleki haklar ve özellikle genç avukatların karşılaştığı güçlüklerin de yeni dönemde ele alınması gerektiğini belirten Yağcı, Kars Barosu olarak hak arama özgürlüğünün güçlendirilmesi ve avukatlık mesleğinin itibarının korunması için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Törende yapılan konuşmalarda yeni adli yılda yargı bağımsızlığının, hukukun üstünlüğünün, savunmanın etkinliğinin ve vatandaşların adalete güveninin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı. 2026-2027 adli yılının Kars ve Türkiye için hayırlı olması temennileriyle tören sona erdi.