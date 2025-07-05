Kars Adliyesi\'nde Veda Yemeği Düzenlendi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Atama Kararnamesiyle görev yerleri değişen Kars Adliyesi'nde görevli hakim ve savcılar için veda yemeği düzenlendi.

Görev yerleri değişen Kars Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Engin Şahin, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Köse, Hakim Mine Elmasulu, Hakim Muhammed Koç, Hakim Rengin Kırkık Yüksel, Hakim Dilek Özdemir Köse, Hakim Büşra Ceylan Koca, Hakim Seçil Şahin, Hakim Erkin Başyiğit, Hakim Cemre Andaç Keser, İdare Mahkemesi üyesi Hakim Betül Hacıismailoğlu, İdare Mahkemesi üyesi Hakim Halil Uğur Tozlu, Selim Hakimi Aslı Dilara Bayat, Sarıkamış Hakimi Beyzanur Asar Gözeger, Sarıkamış Hakimi Ahmet Mert Güzey, Sarıkamış Hakimi Gizem Kara Şahin, Sarıkamış Hakimi Ozan Kerem Şahin, Kars Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bayraktutar, Cumhuriyet Savcısı Yücel Uysal ve Sarıkamış Cumhuriyet Savcısı Büşra Güzey veda yemeğinde buluştu.

Bir otelin toplantı salonunda düzenlenen yemeğe Vali Ziya Polat, Milletvekili Adem Çalkın, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, Başsavcı Mehmet Çepni, hakim ve savcılar ile adliye personeli katıldı. Program protokol üyelerinin konuşmaları ve görev yerleri değişen hakim ile savcıları plaket takdimiyle sona erdi. - KARS