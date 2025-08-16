Kars Belediyesi\'nde hizmet coşkusu: 15 yeni iş makinesi törenle hizmete girdi

Kars Belediyesi, şehrin hizmet gücünü artıracak 15 yeni iş makinesini düzenlenen görkemli törenle araç filosuna kattı.

Belediye Hizmet Binası önünde düzenlenen törene; Milletvekili Adem Çalkın, Başkan Prof. Dr. Ötüken Senger, siyasi parti il başkanları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Başkan Prof. Dr. Ötüken Senger, "Araçlarımızla inşallah şehrimize hak ettiği hizmetleri layığıyla vereceğiz. Gazi Karslıların daha konforlu yaşaması için elimizden gelen gayreti fazlasıyla göstereceğiz. Bu araçların toplam belediyemiz maliyeti 120 milyon TL. Bu 120 milyon liranın 60 milyon lirasını biz belediyemizin öz kaynaklarıyla karşıladık. Allah'a şükürler olsun ki, borçlu bir belediyeden kendi araçlarını alan bir belediye haline geldik. Burada emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Diğer 60 milyon lirayı da İller Bankası'ndan kredi olarak ödemesini yapacağız. Bu kredilerin bize ödenmesinde büyük payı olan Milletvekili Adem Çakın'a, MHP İstanbul Milletvekili Meclis Başkan Yardımcımız Sayın Celal Adan'a, MHP Ankara Milletvekili Sadi Durmaz'a da teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkürlerin en büyüğünü de hemşehrimiz, gurur kaynağımız Aytemiz Şirketler grubuna yapıyorum, bugün hizmete aldığımız araçların 2'sini kendileri bize hibe olarak bağışladılar" dedi.

Son olarak konuşan Milletvekili Adem Çalkın, "Biz 2024 seçimlerinde AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ile Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin vatanımız, milletimiz, bayrağımız, devletimiz ve bekamız için kurduğu Cumhur İttifakı ile hep birlikte, hep beraber bir seçime katıldık. Birlik beraberlik içerisinde seçimler gerçekleşti. Sonuç itibarıyla bugün belediye başkanımız Prof. Dr. Ötüken Senger, Cumhur İttifakı'nın belediye başkanı olarak Kars halkına hizmet ediyor. elbette yıllardır birikmiş problemleri bir günde, bir ayda çözmek takdir edersiniz ki çok kolay değil, belediye başkanımız geldi, kollarını sıvadı başladı. Kaynakları buluruz, kaynakları getiririz ama kaynakları çarçur etmemek lazım, kaynakları yerinde kullanmak lazım. Bu makineler bugün belki de son yıllarda alınan en güçlü makine paktı oldu. bunun da kıymetini bilmek lazım, sürenin de kıymetini bilmesi lazım. O işi yaptıranın da kıymetini bilmesi lazım. Çünkü bunlar kolay kazanılmıyor, bizim vergilerimizle alınıyor. Kars'a düşen payı Ankara'dan getirmek öyle kolay da değil, koparıp getirmek de kolay değil, nihayetinde biz buraya hep birlikte hizmet ediyoruz. Elbette birlik beraberlik içerisinde olacağız. Siyasi çekişmeler olabilir, insanların siyasi fikirleri olabilir, siyasi fikirleri deklare edersiniz. Ama iş hizmete gelince bunları bir tarafa koyarak, hep birlikte, hep beraber Kars'a hizmet edeceğiz" diye konuştu.

Yapılan konuşmalardan sonra belediye hizmet filosuna alınan 1 Loader, 1 Finisher 1 Greyder 2 Emisyonlu Sathi Kaplama Aracı 1 Tır 1 Adet Lowbet 1 Vabil Silindir 1 Toprak Silindir 1 Asfalt Silindir 5 Beko Loder Kazıcı Yükleyici yapılan dualarla hizmete alındı. - KARS