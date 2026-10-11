Kars Susuz'da Kırçiçeği köyünde 1,5 kilometrelik SSB beton yol yapımına başlandı - Son Dakika
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Kars Susuz'da Kırçiçeği köyünde 1,5 kilometrelik SSB beton yol yapımına başlandı

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Kars Susuz\'da Kırçiçeği köyünde 1,5 kilometrelik SSB beton yol yapımına başlandı
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Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Kırçiçeği köyünde 1,5 kilometrelik SSB beton yol çalışması başladı. Vali Ziya Polat'ın himayesinde, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın'ın destekleriyle yürütülen projenin köyde ulaşımı iyileştirmesi bekleniyor.

Susuz'da kırsal ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlar devam ediyor. Bu kapsamda Susuz ilçesine bağlı Kırçiçeği köyünde 1,5 kilometrelik SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) yol projesinin yapımına başlandı.

Kars Valisi Ziya Polat'ın himayelerinde, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın'ın destekleriyle hayata geçirilen proje kapsamında, köy yolunun beton kaplama ile daha elverişli hale getirilmesi hedefleniyor.

Başlatılan 1,5 kilometrelik SSB beton yol çalışmasının tamamlanmasıyla Kırçiçeği köyünde ulaşım imkanlarının iyileştirilmesi amaçlanıyor. Özellikle kırsal bölgelerde yol standartlarının yükseltilmesine katkı sunacak projenin, köy sakinlerinin günlük yaşamını kolaylaştırması bekleniyor.

SSB beton yol uygulamasıyla köy yollarında dayanıklı bir üstyapı oluşturulması ve ulaşım altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kars genelinde kırsal yerleşim yerlerinin ulaşım imkanlarını geliştirmeye yönelik çalışmalar kapsamında başlatılan projenin, Susuz ilçesinin altyapısına katkı sağlaması bekleniyor.

Kırçiçeği köyünde 1,5 kilometrelik beton yol yapım çalışmasının başlatılması dolayısıyla projenin Susuz ilçesine ve Kırçiçeği köyüne hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İHA
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