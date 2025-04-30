Kars'ta 1 Mayıs İçin Çağrı - Son Dakika
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Kars'ta 1 Mayıs İçin Çağrı

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Kars'taki kitle örgütleri, 1 Mayıs etkinlikleri için halkı Tren Garı Meydanı'na davet etti.

30.04.2025 01:46
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Haber: Tacettin Durmuş

(KARS) - Kars'taki demokratik kitle örgütleri, Eğitim Sen Kars Şubesi Başkanlığında bir araya gelerek, 1 Mayıs kutlama etkinliklerine katılım çağrısı yaptı.

Eğitim Sen Kars Şube Başkanı Hakan Topçu yaptığı basın açıklamasında, kutlama etkinliklerinin Tren Garı Meydanında düzenleneceğini belirterek, Kars halkını alana davet etti.Başkan Hakan Topçu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Emeğin sömürülmediği, yüzde 1'in değil yüzde 99'un mutlu yaşadığı, herkesin güvenceli, insanca çalıştığı bir işinin ve gelirinin olduğu, sendikal hak ve özgürlüklerin önünün açıldığı, grevlerin yasaklanmadığı, Krizlerin faturasının emekçilere yıkılmadığı bir ülke için alanlarda olacağız.

Vergide adalet için az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alındığı, temel tüketim maddelerinde dolaylı vergilerin sıfıra indirildiği, ücret gelirlerinden alınan Gelir Vergisi 1.Diliminin %10'a indirildiği, yoksulluk sınırına kadar olan ücret gelirlerinden gelir vergisi alınmadığı, tüm emeklilere insanca yaşamaya yetecek bir aylık verildiği, torpilin, kayırmanın kapısını sonuna kadar açan mülakat sisteminin kaldırıldığı, liyakat ve kariyerin esas alındığı, kamuda evrensel sendikal normlara uygun, grevli toplu sözleşme hakkımızı teminat altına alan, hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kaldırılmasını merkezine alan demokratik bir sendika yasasının hayata geçirildiği bir ülke için.

Haksız ve hukuksuz bir şekilde ihraç edilen KHK'lilerin işine geri döndüğü, kimsenin kimliğinden, inancından, cinsiyetinden dolayı haksızlığa uğramadığı, kadınları aile içinde tanımlayan, bedenine ve emeğine saldıran politikaların son bulduğu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırıldığı, İstanbul Sözleşmesinin feshinin iptal edildiği, 190 sayılı ILO sözleşmesinin imzalandığı, düşünmenin, düşünceyi ifade etmenin cezalandırılmadığı, eşit yurttaşlığın, barış ve kardeşliğin hakim olduğu, halk iradesinin yok sayılmadığı bir ülke için.

Çocuklarımızın okula aç gitmediği, MESEM projesi adı altında çocuk işçi haline getirilmediği, ÇEDES projesiyle laik ve bilimsel eğitimden mahrum bırakılmadığı, emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, laikliğin hakim olduğu bir dünya ve ülke için, gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan, insanca bir yaşam, güvenceli iş-güvenli gelecek, demokratik bir ülke için birlik, mücadele ve dayanışma günümüz olan 1 Mayıs'ta, Kars Tren Garı Meydanında omuz omuza verelim! Yaşasın birliğimiz, mücadelemiz ve dayanışmamız!"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kars'ta 1 Mayıs İçin Çağrı - Son Dakika

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