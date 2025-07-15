Kars\'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri başladı

Kars'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri başladı.

Etkinlik Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na valilik, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığının çelenlerinin sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programa Vali Ziya Polat, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, kurum ve daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Program daha sonra Garnizon Şehitliği'nde devam etti. Buradaki programda Kuran'ı kerim Tilaveti okundu. Protokol üyeleri tarafından şehit mezarlarına kırmızı karanfil bırakıldı.

Etkinlikler kapsamında gün boyunca düzenlenecek diğer faaliyetler arasında, 15 Temmuz ruhunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla konferanslar, fotoğraf sergileri ve sinevizyon gösterileri yer alacak. "Zaferin Adı Türkiye" temalı bisiklet turu, araç korteji bayraklı kortej yürüyüşle katılımcılar akşam saatlerinde törenin yapılacağı Eski Emniyet Müdürlüğü önündeki tören alanına gelecek. Kars Cumhuriyet Meydanı'nda buradaki program "Demokrasi Nöbeti"yle son bulacak. - KARS