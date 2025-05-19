Kars\'ta 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Kars'ta da coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtına Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün çelenginin konulmasıyla başladı.

Etkinlikler daha sonra Atletizm Pistinde (Şehir Stadyumu) devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Mehmet Başköylü yaptı.

Etkinlikler yapılan konuşmaların ardından Samsun'dan temsili bayrak Vali Ziya Polat'a takdim edildi. 4x100 metre bayrak yarışı, 5 dalda minder gösterileri, Step aerobik gösterisi, Gençlik Merkezi müzik dinletisi, Mehteran Takımı gösterisi, Kafkas Halk Oyunları gösterisi yapıldı.

19 Mayıs törenleri gençlik haftasında dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesiyle son buldu.

Törene Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, kurum ve daire amirleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. - KARS