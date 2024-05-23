Kars\'ta 2024 yılında 867 daireye yapı ruhsatı verildi

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Kars'ta 2024 yılının 1. Çeyreğinde 867 daireye yapı ruhsatı verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü, 2024 yılının 1'nci çeyreği yapı ruhsatı verilerini açıkladı.

Buna göre; Kars' ta 2024 yılının I. çeyreğinde 867 daireye, Ağrı' da 513, Iğdır' da 344 ve Ardahan' da 2024 yılının I. çeyreğinde 23 daireye yapı ruhsatı verildi. En yüksek yüzölçüm payı yüzde 64,6 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu

Belediyeler tarafından 2024 yılı 1. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 23,3 milyon m ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3,6 milyon m ile sanayi binaları ve depolar izledi. - KARS