Kars'ta, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 5. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kars'ta, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 5. Yılı Coşkuyla Kutlandı

08.11.2025 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan’ın Karabağ Zaferi'nin 5. yılı, Kars'ta düzenlenen programla kutlandı. Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, "30 yıllık işgalin ardından 44 gün süren vatan savaşı sonrası, Azerbaycan Başkomutanı İlham Aliyev’in önderliğindeki cesur Azerbaycan ordusunun, parlak bir zafer kazanarak vatan topraklarını geri almıştır ama bağımsızlığı korumak, onu kazanmaktan daha zordur" dedi.

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 5. yılı, Kars'ta düzenlenen programla kutlandı. Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, "30 yıllık işgalin ardından 44 gün süren vatan savaşı sonrası, Azerbaycan Başkomutanı İlham Aliyev'in önderliğindeki cesur Azerbaycan ordusunun, parlak bir zafer kazanarak vatan topraklarını geri almıştır ama bağımsızlığı korumak, onu kazanmaktan daha zordur" dedi.

Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosluğu, Kars Belediyesi, Kafkas Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesi Azerbaycanlı Öğrenciler Birliği'nce Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 5. yılı dolayısıyla Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre ve Kültür Merkezi'nde kutlama etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, 2. Karabağ Savaşı'nda şehit olan Azerbaycan askerleri anılırken, zaferi anlatan kısa film gösterimi yapıldı. 'Karabağ Zaferi" konulu Uluslararası Şiir Yazma Yarışması'nda dereceğe giren isimlerin açıklandığı programda, Azeri müzik grubunun konseri ve Kafkas halk dansları gösterileri geceye renk kattı.

Başkonsolos Zamin Aliyev: "Bağımsızlığı korumak, onu kazanmaktan daha zordur"

Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, 30 yıllık işgalin ardından 44 gün süren vatan savaşı sonrası, Azerbaycan Başkomutanı İlham Aliyev'in önderliğindeki cesur Azerbaycan ordusunun, parlak bir zafer kazanarak vatan topraklarını geri aldığını vurgulayarak, bağımsızlığı korumanın, onu kazanmaktan daha zor olduğuna dikkat çekti.

Başkonsolos Aliyev, "Toprak bütünlüğümüzün yeniden sağlanmasıyla sonuçlanan 44 günlük Vatanseverlik Savaşı ve Eylül 2023'te alınan 1 günlük terörle mücadele tedbirleri, devletimizin tarihine altın harflerle yazılmıştır. Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının, genel olarak Türk dünyasında daha güçlü bir birliğe yol açtığını düşünüyorum. Vatanseverlik Savaşı'nda kazandığımız zafer, topraklarımız için canlarını feda eden tüm yiğitlerimizin ruhlarına olan borcumuzdur. Halkımız, hakikat yolunda birlik ve beraberlikle, mücadele azmiyle durduğumuzda hiçbir düşmanın bizi yenemeyeceğini göstermiştir" dedi.

Milletvekili Çalkın: "Bölgede barışın ve huzurun yerleşmesine vesile olmuştur"

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın da Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu ve kıyamete kadar da öyle kalacağını söyledi. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanması için sürdürülen 44 günlük mücadelenin ardından Karabağ'ın işgalcilerin elinden kurtarılmış olduğunu da hatırlatan Çalkın, 30 yıldır işgal altında bulunan Karabağ'ın azat edilmesinin, bölgede barışın ve huzurun yerleşmesine vesile olduğuna dikkat çekti.

Karabağ Zaferi'nin Türkiye - Azerbaycan kardeşliğinin somut bir göstergesi olduğunu da altını çizen Çalkın, şunları söyledi:

"Türkiye, savaş boyunca Azerbaycan'ın yanında yer alarak 'Bir millet, iki devlet' anlayışını yalnızca bir söylem olmaktan çıkarıp, sahada gerçeğe dönüştürmüştür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu, necip Türk halkının gönülden desteği ve Azerbaycan ordusunun cesareti birleşerek Karabağ'da tarihe geçen bir kardeşlik destanı yazılmıştır. Bugün bu dayanışma yalnızca askeri değil; ekonomi, teknoloji, kültür, medya ve eğitim alanlarında da kalıcı bir stratejik iş birliğine dönüşmüştür. Bu zafer, yalnızca bir askeri başarı değil, Azerbaycan halkının kimliğini, onurunu ve tarihsel özgüvenini yeniden inşa etmesidir. Karabağ, Azerbaycan milli kimliğinin en derininde yer alan 'toprakla bütünleşme idealinin yeniden hayat bulduğu yerdir.

Karabağ, bir coğrafyadan çok bir ruhtur. O ruh, şehit kanıyla sulanmış toprakların üzerinde yükselen onurun, birliğin ve dirilişin sembolüdür. Bugün Şuşa'da ezanlar yeniden yankılanırken, Bakü'de bayraklar gururla dalgalanıyor. Karabağ Zaferi, geçmişin değil, Türk dünyasının ortak geleceğinin adıdır. Bu duygu ve düşüncelerle bugün, bölgedeki istikrar ve güvenliğin sağlanması açısından uluslararası projelere imza atan Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin ilelebet devam etmesini temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA

Etkinlik, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars'ta, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 5. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara’daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir
Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan futbolcunun başına gelmeyen kalmadı Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan futbolcunun başına gelmeyen kalmadı
İngiltere, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya uygulanan tüm yaptırımları kaldırdı İngiltere, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya uygulanan tüm yaptırımları kaldırdı
Fatih Ürek için umutlu bekleyiş: Raporlar iyi, kalbimiz onunla Fatih Ürek için umutlu bekleyiş: Raporlar iyi, kalbimiz onunla
Türk sporunun acı günü Efsane ismin hocası hayatını kaybetti Türk sporunun acı günü! Efsane ismin hocası hayatını kaybetti
Fenerbahçe’de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

12:45
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor
12:34
Taraftarın illallah ettiği isim Fenerbahçe’den gidiyor
Taraftarın illallah ettiği isim Fenerbahçe'den gidiyor
12:26
Yok artık Ederson Manchester City’de yaptığını Fenerbahçe’de de yaptı
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı
12:21
Süleyman Soylu’yu kızdıran iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız
Süleyman Soylu'yu kızdıran iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?
12:12
Gözlerden uzak yaşayan Berat Albayrak ve Esra Erdoğan’dan sürpriz ziyaret
Gözlerden uzak yaşayan Berat Albayrak ve Esra Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
11:19
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi
11:07
Porsche Yangını Canını Tehlikeye Attı
Porsche Yangını Canını Tehlikeye Attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2025 13:22:36. #.0.4#
SON DAKİKA: Kars'ta, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 5. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.