Kars'ta, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 5. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 5. yılı, Kars'ta düzenlenen programla kutlandı. Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, "30 yıllık işgalin ardından 44 gün süren vatan savaşı sonrası, Azerbaycan Başkomutanı İlham Aliyev'in önderliğindeki cesur Azerbaycan ordusunun, parlak bir zafer kazanarak vatan topraklarını geri almıştır ama bağımsızlığı korumak, onu kazanmaktan daha zordur" dedi.

Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosluğu, Kars Belediyesi, Kafkas Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesi Azerbaycanlı Öğrenciler Birliği'nce Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 5. yılı dolayısıyla Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre ve Kültür Merkezi'nde kutlama etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, 2. Karabağ Savaşı'nda şehit olan Azerbaycan askerleri anılırken, zaferi anlatan kısa film gösterimi yapıldı. 'Karabağ Zaferi" konulu Uluslararası Şiir Yazma Yarışması'nda dereceğe giren isimlerin açıklandığı programda, Azeri müzik grubunun konseri ve Kafkas halk dansları gösterileri geceye renk kattı.

Başkonsolos Zamin Aliyev: "Bağımsızlığı korumak, onu kazanmaktan daha zordur"

Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, 30 yıllık işgalin ardından 44 gün süren vatan savaşı sonrası, Azerbaycan Başkomutanı İlham Aliyev'in önderliğindeki cesur Azerbaycan ordusunun, parlak bir zafer kazanarak vatan topraklarını geri aldığını vurgulayarak, bağımsızlığı korumanın, onu kazanmaktan daha zor olduğuna dikkat çekti.

Başkonsolos Aliyev, "Toprak bütünlüğümüzün yeniden sağlanmasıyla sonuçlanan 44 günlük Vatanseverlik Savaşı ve Eylül 2023'te alınan 1 günlük terörle mücadele tedbirleri, devletimizin tarihine altın harflerle yazılmıştır. Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının, genel olarak Türk dünyasında daha güçlü bir birliğe yol açtığını düşünüyorum. Vatanseverlik Savaşı'nda kazandığımız zafer, topraklarımız için canlarını feda eden tüm yiğitlerimizin ruhlarına olan borcumuzdur. Halkımız, hakikat yolunda birlik ve beraberlikle, mücadele azmiyle durduğumuzda hiçbir düşmanın bizi yenemeyeceğini göstermiştir" dedi.

Milletvekili Çalkın: "Bölgede barışın ve huzurun yerleşmesine vesile olmuştur"

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın da Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu ve kıyamete kadar da öyle kalacağını söyledi. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanması için sürdürülen 44 günlük mücadelenin ardından Karabağ'ın işgalcilerin elinden kurtarılmış olduğunu da hatırlatan Çalkın, 30 yıldır işgal altında bulunan Karabağ'ın azat edilmesinin, bölgede barışın ve huzurun yerleşmesine vesile olduğuna dikkat çekti.

Karabağ Zaferi'nin Türkiye - Azerbaycan kardeşliğinin somut bir göstergesi olduğunu da altını çizen Çalkın, şunları söyledi:

"Türkiye, savaş boyunca Azerbaycan'ın yanında yer alarak 'Bir millet, iki devlet' anlayışını yalnızca bir söylem olmaktan çıkarıp, sahada gerçeğe dönüştürmüştür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu, necip Türk halkının gönülden desteği ve Azerbaycan ordusunun cesareti birleşerek Karabağ'da tarihe geçen bir kardeşlik destanı yazılmıştır. Bugün bu dayanışma yalnızca askeri değil; ekonomi, teknoloji, kültür, medya ve eğitim alanlarında da kalıcı bir stratejik iş birliğine dönüşmüştür. Bu zafer, yalnızca bir askeri başarı değil, Azerbaycan halkının kimliğini, onurunu ve tarihsel özgüvenini yeniden inşa etmesidir. Karabağ, Azerbaycan milli kimliğinin en derininde yer alan 'toprakla bütünleşme idealinin yeniden hayat bulduğu yerdir.

Karabağ, bir coğrafyadan çok bir ruhtur. O ruh, şehit kanıyla sulanmış toprakların üzerinde yükselen onurun, birliğin ve dirilişin sembolüdür. Bugün Şuşa'da ezanlar yeniden yankılanırken, Bakü'de bayraklar gururla dalgalanıyor. Karabağ Zaferi, geçmişin değil, Türk dünyasının ortak geleceğinin adıdır. Bu duygu ve düşüncelerle bugün, bölgedeki istikrar ve güvenliğin sağlanması açısından uluslararası projelere imza atan Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin ilelebet devam etmesini temenni ediyorum."