Kars'ta Caferilerden İran'a Yönelik Saldırılara Kınama - Son Dakika
Kars'ta Caferilerden İran'a Yönelik Saldırılara Kınama

08.03.2026 18:05  Güncelleme: 18:56
Kars'ta Caferi cematleri, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto etti. Eylemde, İran'da hayatını kaybedenler için anma köşesi hazırlandı ve çeşitli dövizler taşıyan protestocular, birlik mesajları verdiler.

Tacettin Durmuş

(KARS) - Kars'ta Caferi cematleri mensupları, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını kınadı.

Kars Valiliği önünde bulunan Yunuslar Parkı'nda düzenlenen eyleme Caferi mezhebine mensup çok sayıda yurttaş katıldı.

Eylem sırasında ABD ve İsrail bayraklarının bulunduğu dövizler yere atılırken, İran'da hayatını kaybedenler için "anma köşesi" yapıldı.

Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger'in de aralarında bulunduğu protestocular, "Kerbelanın çocukları siyonizmin çocuklarına karşı", "İran İsrail'e mezar olacak", "Türk-İran kardeştir, Amerika-İsrail kalleştir", "Şia-Sünni kardeştir, İsrail-ABD kalleştir" dövizleri taşıdı.

Kars Ehlibeyt Derneği Başkanı Mir Ali Ekber Işık, burada yaptığı konuşmada Kars'ın tarihinde ilk defa böyle bir toplantı düzenlendiğini bildirdi.

"Zulmün kapıya geldiğini" söyleyen Işık, şunları kaydetti:"

"Şimdi gerçek anlamda mücadele etme zamanı gelmiştir. Bugün kafirler bir kez daha tüm güçleriyle İslam'ı ve Müslümanları yok etmek için harekete geçmişlerdir. Bu savaş İslam ve küfrün savaşıdır. Bir tarafta Allah'a inanan, kıble ehli olan, anayasası Kur'an olan İran İslam Cumhuriyeti, diğer tarafta İslam dini geldiği günden beri Müslümanlarla savaşan, İslam'ı baş düşmanı olarak gören Yahudi İsrail ve onun emir eri olan baş şeytan Amerika ve yandaşları vardır."

Böyle bir zamanda Müslümanların en temel görevinin dine ve dindaşlara zulme sessiz kalmamak olduğunu söyleyen Işık, "Özellikle 10 bin kilometre uzaktan gelip, kendi evinde masum insanları katlederken, küçük kız çocuklarını okullarda, hastaları hastanelerde, sivilleri yataklarında bombalayan baş şeytan Amerika'ya karşı, 'Ben bu savaşta tarafsızım' diyebilmek münafıklık ve alçaklıktan başka bir şey midir?" dedi.

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nden bazı bölümleri hatırlatan Işık, zalimler karşısında birlik ve beraberliğin korunması gerektiğini söyledi.

Işık, "Büyük şeytan ve onun eniği Siyonist rejim bu birliği bozmak için önce Kürt kartını oynadı ama tutmadı. Zira İran Kürtleri devletinin yanında yer aldı ve terör örgütlerine destek vermedi. Şimdi de İran devletinin yaklaşık dörtte bir nüfusunu oluşturan Türklerin üzerine oynamaya başladılar. Bunun için önce Türkiye'yi kışkırtmaya çalıştılar. Ancak Türkiye Cumhuriyeti gibi derin bir siyasi akla sahip olan devlet bu oyuna gelmedi. İşi bürokrasiyle çözdü. Şimdi de olayı Azerbaycan'a taşımaya çalışıyorlar. Türk'ü Türk'e Müslüman'ı Müslüman'a kırdırmak için uğraşıyorlar. Ancak İnanıyoruz ki ferasetli yöneticilerimiz şeytanların bu oyunlarını bozarak gereken dersi onlara vereceklerdir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

İsrail, Yerel, İran, Kars, Son Dakika

18:31
