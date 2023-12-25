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Kars'ta Çıldır Gölü'nde Atlı Kızak Sezonu Açıldı - Son Dakika
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Kars'ta Çıldır Gölü'nde Atlı Kızak Sezonu Açıldı

Kars'ta Türkiye'nin en büyük 2'nci gölü olan Çıldır Gölü'nün donan kısmında atlı kızak sezonu açıldı. Buz kalınlığının ardından atlı kızaklarla gezinti yapılırken, turistler de gölün buzlu yüzeyinde atlı kızak ve kar motorlarıyla gezinti yaptı.

Kars\'ta Çıldır Gölü\'nde Atlı Kızak Sezonu Açıldı
25.12.2023 - 15:11,
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Kars'ta Türkiye'nin en büyük 2'nci gölü olan Çıldır Gölü'nün donan kısmında atlı kızak sezonu açtı.

Yaklaşık 25 santimetreyi bulan buz kalınlığının ardından atlı kızaklarda ilk kez buz üzerine indi. Çıldır Gölü üzerinde atlı kızaklarını indiren kızakçılar sezonun açılışını halay çekerek ve 'Erik Dalı' oynayarak açarken, vatandaşlar da ilk kez atlı kızaklarla gezme keyfini çıkardı.

Bölgeye gelen turistler, gölün buzlu yüzeyinde atlı kızak ve kar motorlarıyla gezinti yaptı. Bir vatandaş da "Herkül" adını verdiği süs köpeğiyle kar motoruyla gezdi.

Bölgede atlı kızaklarla vatandaşlara hizmet verdiklerini ifade eden kızakçı Aziz Taşdemir, "Bu yılın kızak sezonuna başladık. Sezona 5 kızakla başladık. Buz kalınlığı 25 santime ulaştı" dedi.

Kızakla gezdiğini belirten Ercan Taşdemir, "Şu an Çıldır Gölü'nde bulunmaktayız. Biz burada atlı kızaklarla gelen misafirlerimize hizmet vermekteyiz. Yaklaşık 20-25 santimetre buz var, yerli ve yabancı turistleri bekliyoruz" diye konuştu. - KARS

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kars'ta Çıldır Gölü'nde Atlı Kızak Sezonu Açıldı - Son Dakika
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