Kars\'ta Modern Meyvecilik İvme Kazanıyor

Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, Sarıkamış ilçesine bağlı Kalebaş Köyü'nde meyve üreticileriyle bir araya gelerek meyve bahçelerinde incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen saha ziyareti kapsamında bahçelerdeki mevcut durum değerlendirilirken, üretimin verim ve kalite açısından daha ileri seviyeye taşınması için uygulanabilecek modern tarım yöntemleri üreticilerle paylaşıldı.

Kalebaş Köyü Muhtarı ve üreticilerle bir araya gelen Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, meyveciliğin Kars tarımı açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, doğru tekniklerin uygulanmasıyla hem verimin hem de ürün kalitesinin artırılabileceğini ifade etti. Bahçelerde yapılan incelemelerde ağaçların gelişim durumu, bakım uygulamaları ve üreticilerin karşılaştığı sorunlar yerinde değerlendirildi.

"Modern meyvecilikle daha yüksek verim hedefleniyor"

Ziyaret sırasında üreticilerle yapılan istişarelerde, iklim şartlarına uygun çeşit seçiminin yanı sıra modern üretim tekniklerinin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekildi. Enver Aydın, bilgiye dayalı üretimin hem ekonomik kazancı artıracağını hem de sürdürülebilir tarımsal üretime katkı sağlayacağını belirtti.

Üreticilere meyve bahçelerinde maksimum verim ve kaliteli ürün elde edebilmek için dikkat edilmesi gereken temel uygulamalar da anlatıldı.

"Meyvecilikte verim ve kalite için 5 altın kural"

Doğru Anaç Seçimi: Bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun, erken meyveye yatan bodur veya yarı bodur anaçların tercih edilmesi, verimliliğin artırılmasında önemli rol oynuyor.

Analize Dayalı Gübreleme: Toprak ve yaprak analizleri yaptırılarak bitkinin ihtiyaç duyduğu besin elementlerinin doğru zamanda ve doğru miktarda verilmesi hem maliyetleri düşürüyor hem de kaliteli ürün elde edilmesini sağlıyor. Akıllı Sulama Sistemleri: Damlama sulama yönteminin kullanılmasıyla su tasarrufu sağlanırken, bitkinin su stresi yaşaması önleniyor ve kök hastalıklarının oluşma riski azaltılıyor. Budama ve Meyve Seyreltmesi: Düzenli budama sayesinde güneş ışığının ağacın her noktasına ulaşması sağlanırken, meyve seyreltmesi ile daha iri, kaliteli ve düzenli ürün alınması mümkün hale geliyor. Bilinçli Bitki Koruma: Hastalık ve zararlılarla mücadelede erken uyarı sistemlerinin takip edilmesi ve doğru zamanda doğru yöntemlerle mücadele edilmesi, ürün kayıplarını en aza indiriyor.

"Bilgiyle İşlenen Toprak Her Zaman Bereketini Artırır"

Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak üreticilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, modern tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması için saha çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Aydın, "Bilgiyle ve modern yöntemlerle işlenen toprak her zaman en bereketli karşılığını verir. Üreticilerimizin emeğini koruyacak, verimliliği artıracak her türlü teknik desteği sağlamaya devam edeceğiz" ded,.

"Kars'ta meyvecilik gelişiyor"

Kars'ta son yıllarda meyveciliğin geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar sayesinde modern bahçe tesisleri ve bilinçli üretim uygulamaları giderek yaygınlaşıyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen teknik ziyaretler, eğitim faaliyetleri ve yerinde bilgilendirmelerle üreticilerin yeni üretim tekniklerini benimsemesi teşvik edilirken, kaliteli ve yüksek verimli meyve üretiminin artırılması hedefleniyor.

Sarıkamış Kalebaş Köyü'nde gerçekleştirilen ziyaret, Kars'ta meyveciliğin gelişimine katkı sunacak önemli saha çalışmaları arasında yer aldı. Üreticiler, yapılan bilgilendirmeler ve teknik önerilerden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, modern üretim yöntemlerinin uygulanmasıyla daha kaliteli ve yüksek verimli ürün elde etmeyi hedeflediklerini belirtti. - KARS