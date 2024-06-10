Kars'ta öğretmenlere kayadan iple inme eğitimi verildi

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Kars'ta AFAD ekiplerince öğretmenlere yönelik kayadan iple inme eğitimi verildi. Verilen eğitime çok sayıda öğretmen katıldı.

Kars Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) eğitmenlerince Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin Arama-Kurtarma Personeli Yetiştirme Projesi çerçevesinde eğitimler sürüyor.

AFAD eğitmenleri tarafından Kars Merkez, Arpaçay, Digor, Kağızman, Sarıkamış, Selim ve Susuz'daki okullarda görev alan öğretmenlere enkazda arama ve kurtarmada kullanılan malzemelerin çalışma yöntemleri anlatıldı.

AFAD eğitmenleri, öğretmenlere mahsur kalma olaylarında kullanılan ip ve düğüm çeşitleri, enkazda beton delme ve patlatma ile enkazı kaldırma, enkaza giriş yöntemleri, yukarıdan iniş ve kuyudan çıkış yöntemlerini uygulamalı olarak anlatarak öğretmenleri olası durumlara karşı hazırlıyor. AFAD eğitmenleri son olarak öğretmenlere kayadan iniş yöntemini göstererek eğitimi tamamladı.

AFAD eğitmenlerince eğitimlerin hız kesmeden devam edeceği öğrenildi. - KARS