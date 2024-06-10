Kars'ta öğretmenlere kayadan iple inme eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kars'ta öğretmenlere kayadan iple inme eğitimi verildi

Kars'ta AFAD ekipleri tarafından öğretmenlere kayadan iple inme eğitimi verildi. Eğitime çok sayıda öğretmen katıldı. AFAD eğitmenleri, öğretmenlere enkazda arama ve kurtarmada kullanılan malzemelerin çalışma yöntemlerini anlattı. Ayrıca, mahsur kalma olaylarında kullanılan ip ve düğüm çeşitleri, enkazda beton delme ve patlatma ile enkazı kaldırma gibi konular da uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitimlerin hız kesmeden devam edeceği belirtildi.

10.06.2024 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta AFAD ekiplerince öğretmenlere yönelik kayadan iple inme eğitimi verildi. Verilen eğitime çok sayıda öğretmen katıldı.

Kars Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) eğitmenlerince Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin Arama-Kurtarma Personeli Yetiştirme Projesi çerçevesinde eğitimler sürüyor.

AFAD eğitmenleri tarafından Kars Merkez, Arpaçay, Digor, Kağızman, Sarıkamış, Selim ve Susuz'daki okullarda görev alan öğretmenlere enkazda arama ve kurtarmada kullanılan malzemelerin çalışma yöntemleri anlatıldı.

AFAD eğitmenleri, öğretmenlere mahsur kalma olaylarında kullanılan ip ve düğüm çeşitleri, enkazda beton delme ve patlatma ile enkazı kaldırma, enkaza giriş yöntemleri, yukarıdan iniş ve kuyudan çıkış yöntemlerini uygulamalı olarak anlatarak öğretmenleri olası durumlara karşı hazırlıyor. AFAD eğitmenleri son olarak öğretmenlere kayadan iniş yöntemini göstererek eğitimi tamamladı.

AFAD eğitmenlerince eğitimlerin hız kesmeden devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA

AFAD, Kars, Acil Durum, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars'ta öğretmenlere kayadan iple inme eğitimi verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:48 Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı
10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
09:24 İstanbul Kadıköy’de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar İstanbul Kadıköy'de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
11:05 Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi
10:57 Mourinho’nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı Mourinho'nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı
10:56 Devlet Bahçeli’den DEM Partili vekilin “Kürdistan“ çıkışına zehir zemberek yanıt Devlet Bahçeli'den DEM Partili vekilin "Kürdistan" çıkışına zehir zemberek yanıt
10:44 Burak Özçivit, yeni oyuncağıyla polis çevirmesine takıldı Burak Özçivit, yeni oyuncağıyla polis çevirmesine takıldı
10:30 Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
10:07 Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 11:43:01. #1.11#
SON DAKİKA: Kars'ta öğretmenlere kayadan iple inme eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement