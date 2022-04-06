Kars'ta polisler kan bağışında bulundu - Son Dakika
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Kars'ta polisler kan bağışında bulundu

06.04.2022 11:19
Kars'ta polisler kan bağışında bulundu

Kars'ta polis, Türk Kızılay'ın başlattığı kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Kars'ta polis, Türk Kızılay'ın başlattığı kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Türk Kızılay'ın başlattığı kan bağışı kampanyasına destek vererek Çevik Kuvvet yerleşkesinde kan bağışında bulundu.

İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç'ın katıldığı kan bağışı programına polisler yoğun ilgi gösterdi. Kan bağışında bulunan polisler, bir süre dinlendikten sonra Çevik Kuvvet yerleşkesinden ayrıldı. - KARS

Kars'ta polisler kan bağışında bulundu
Kars'ta polisler kan bağışında bulundu

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Kan Bağışı, Kızılay, Polis, Kars, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kars'ta polisler kan bağışında bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta polisler kan bağışında bulundu - Son Dakika
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