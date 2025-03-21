Kars'ta Ramazan Denetimleri Hız Kesmeden Devam Ediyor - Son Dakika
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Kars'ta Ramazan Denetimleri Hız Kesmeden Devam Ediyor

Kars\'ta Ramazan Denetimleri Hız Kesmeden Devam Ediyor

Kars'ta Ramazan ayının huzurlu ve sağlıklı geçmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, marketler, fırınlar ve lokantalarda fiyat etiketi, hijyen ve ruhsat denetimleri yapılıyor. Yetkililer, denetimlerin Ramazan ayı boyunca süreceğini ve vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.

21.03.2025 10:26  Güncelleme: 10:28
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Kars'ta Ramazan ayının huzurlu ve sağlıklı geçmesi için denetimler hız kesmeden devam ediyor. Kars Ticaret İl Müdürlüğü, Defterdarlık Gelir Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Kars Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelinden oluşan ekipler, kent genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor.

Marketler, fırınlar, pastaneler, kasaplar ve lokantalar başta olmak üzere birçok işletmeye yapılan kontrollerde, fiyat etiketi, hijyenik durumları, gramaj ve ruhsat denetimleri titizlikle inceleniyor. Kurallara uymayan işletmelere ise gerekli yasal işlemler uygulanıyor.

Yetkililer, denetimlerin Ramazan ayı boyunca süreceğini vurgulayarak, vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.

Vatandaşlar da ekiplerin yoğun çalışmasından memnun olduklarını ifade ederek, denetimlerin özellikle gıda ürünlerinde daha da sıklaştırılmasını talep etti.

Ekipler tarafından kentte faaliyet yürütmekte olan işletmelerde yapılan denetimlerde; haksız fiyat artışları, raf-kasa fiyat farkı ile et ve et ürünlerinin sağlıklı ve hijyenik ortamda muhafaza edilip edilmedikleri ve ambalajlı ürünlerin son tüketim tarihleri incelendi. Kusurlu görülen işlemlere ikaz edilirken, denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars'ta Ramazan Denetimleri Hız Kesmeden Devam Ediyor - Son Dakika

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