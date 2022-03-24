Kars'ta tarihi binadaki buz sarkıtları tehlike saçıyor - Son Dakika
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Kars'ta tarihi binadaki buz sarkıtları tehlike saçıyor

24.03.2022 00:57
Kars'ta tarihi binadaki buz sarkıtları tehlike saçıyor

Kars'ta her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği ve önünde fotoğraf çekildiği tarihi binada oluşan buz sarkıtları tehlike saçıyor.

Kars'ta her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği ve önünde fotoğraf çekildiği tarihi binada oluşan buz sarkıtları tehlike saçıyor.

Kars'ta kar yağışıyla birlikte tarihi Defterdarlık Binası çatısında yaklaşık 1 metre uzunluğunda oluşan buz sarkıtları vatandaşları tedirgin ediyor. Kars'a dışarıdan gelen vatandaşların ziyaret ederek önünde fotoğraf çektirdiği Defterdarlık Binası'nın çatısında oluşan buzların ne zaman temizleneceği ise bilinmiyor.

Defterdarlık Binası önünden geçerken korktuklarını ifade eden vatandaşlar, "Çatı buz sarkıtları var, kaldırım zaten kar ve buzlu buradan geçerken tedirgin oluyor. Defterdarlık çalışanlarını ise buna sessiz kalıyor. Belediye yetkililerinin Kars Valiliği karşısından bulunan Defterdarlık Binası'nın çatısında oluşan buzları kırması gerekiyor" dediler.

"Üzerimize düşecek diye korkuyoruz"

Kars'a Antalya'dan gezmek için geldiğini belirten vatandaşlar, "Antalya'dan geldik. Kars'ı geziyoruz. Bu çok güzel tarihi bina ancak çatısında buzlar var. Üzerimize düşecek diye korktuk. Yetkililer umarız kısa sürede bu binanın üzerindeki buzları temizler" diye konuştu.

Öte yandan Kars'ta kar yağışıyla birlikte çatılar buz sarkıtları oluştu. Özellikle insan yoğunluğunun olduğu bölgelerdeki binalarda oluşan buz sarkıtları etrafa tehlike saçıyor. Vatandaşların buz sarkıtlarının biran evvel temizlenmesini istiyor. - KARS

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Antalya, Kars, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kars'ta tarihi binadaki buz sarkıtları tehlike saçıyor - Son Dakika


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