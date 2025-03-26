Kars'ta Tesettür Giyim Festivali Başladı - Son Dakika
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Kars'ta Tesettür Giyim Festivali Başladı

Kars\'ta Tesettür Giyim Festivali Başladı

Kars'ta düzenlenen tesettür giyim festivali, üç gün boyunca yoğun ilgi görüyor ve alışveriş imkanı sunuyor.

26.03.2025 13:47
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Kars'ta, Ramazan Bayramı öncesi gerçekleştirilen tesettür giyim festivali yoğun ilgi gördü.

Kars Grand Ani Hotel'de düzenlenen festival, tesettür giyimi sevenlere, geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Festival 3 gün sürecek.

Festival, tesettür giyim sektöründe faaliyet gösteren birçok markayı ve tasarımcıyı bir araya getirerek, modaseverlere şıklık ve rahatlığı buluşturuyor. İkinci tesettür giyim festivali olarak düzenlenen etkinlikte, farklı yaş gruplarına hitap eden onlarca çeşit ürün sergileniyor. Ürünler arasında şal, elbise, tunik, tesettür abiye, aksesuarlar ve daha birçok seçenek bulunuyor.

Kars'ta Ramazan Bayramı öncesi düzenlenen tesettür giyim festivali Ramazan heyecanına katkı sağlarken, alışveriş yapmak isteyenlerin de ilgisini çekiyor. Festival, katılımcılara hem alışveriş yapma hem de geleneksel Ramazan atmosferine uygun, şık ve zarif giyim seçenekleri keşfetme fırsatı sunuyor. Bu yılki etkinlik, sadece alışveriş yapmak isteyenlere değil, aynı zamanda tesettür giyim üzerine bilgi edinmek isteyenlere de fırsatlar sunuyor.

Kars, bu tür etkinliklerle sadece giyim sektörü açısından değil, aynı zamanda kültürel ve turistik açıdan da önemli bir değer kazanıyor. Tesettür giyim festivali, Kars'taki yerel işletmelerin de katkı sağladığı bir organizasyon olarak, şehrin ekonomisine olumlu katkılar sunmayı hedefliyor.

Geleneksel yapısıyla modern modayı bir araya getiren festival, hem Karslılara hem de şehre gelen ziyaretçileri memnun ediyor. 3 gün sürecek olan bu etkinlik, Kars'ta tesettür giyim kültürünün yayılmasına, Kars'ı ziyaret edenlerin şehri tanımasına ve ekonomik olarak kalkınmasına önemli bir katkı sağlıyor.

Festivalin düzenlenmesine öncülük eden firma yetkilisi Mihsan Gürses, "Bu yıl ikincisini düzenliyoruz ve büyük bir mutlulukla görüyoruz ki ilgi geçen yıla göre daha da artmış. Geçen gün Van'da gerçekleştirdiğimiz festivalin ardından bugün de Kars'ta misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Kars, tesettür giyim festivali için çok uygun bir ortam sundu. Festivalimiz, 3 gün süresince Kars Grand Ani Hotel'de, 12.00 ile 23.00 saatleri arasında tüm Karslılara açık olacak. Katılımcıların ve ziyaretçilerin ilgi gösterdiği bu etkinliğin, tesettür giyim kültürünün yayılmasına katkı sağladığını düşünüyoruz."

Festivallerin yerel turizm açısından önemine değinen Kars Grand Ani Hotel'in Genel Müdürü Cem Çelik ise, "Kars, kış ve yaz sezonlarında yüzbinlerce turisti ağırlıyor ve bu tür etkinlikler, kentte turizmin daha da canlanmasını sağlıyor. Tesettür giyim festivali de bu bağlamda önemli bir yer tutuyor. Yalnızca Kars'tan değil, çevre illerden ve hatta farklı şehirlerden gelen misafirler, bu tür etkinliklerle Kars'a ilgi göstermeye devam ediyor. Kars'ın tanıtımı ve turizm potansiyelinin artması için böyle organizasyonların oldukça faydalı olduğunu düşünüyoruz." - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars'ta Tesettür Giyim Festivali Başladı - Son Dakika

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