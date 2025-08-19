Kars'ta "Ufuk 2040 Kalkınma Ajansları Vizyon Çalıştayı" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kars'ta "Ufuk 2040 Kalkınma Ajansları Vizyon Çalıştayı"

Kars\'ta "Ufuk 2040 Kalkınma Ajansları Vizyon Çalıştayı"
19.08.2025 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serhat Kalkınma Ajansı'nca "Ufuk 2040 Kalkınma Ajansları Vizyon Çalıştayı" düzenlendi.

Serhat Kalkınma Ajansı'nca "Ufuk 2040 Kalkınma Ajansları Vizyon Çalıştayı" düzenlendi.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, kalkınma ajanslarının önümüzdeki 15 yıl içerisinde ulaşmayı hedeflediği amaçlar, üstleneceği roller ve kurumsal yapılanmalarına ilişkin istişarelerin yürütüldüğü "Ufuk 2040 Kalkınma Ajansları Vizyon Çalıştayları" gerçekleştirildi.

SERKA ajansı Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'daki mevcut paydaşların temsilcilerinin katkı sunması amacıyla Kars Şehit Albay Şentürk Aydınyer Gençlik Merkezi'nde "Ufuk 2040 Kalkınma Ajansları Vizyon Çalıştayı"nda bir araya geldi.

Katılımcılara Vizyon 2040 çalıştayı ile ilgili bilgiler veren SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca, yaptı. Karaca, "Bu çalıştay şuan tüm Türkiye'de 26 kalkınma ajansı, 26 bölgede yapılıyor. Kimleri tamamlandı, kimileri hali hazırda devam ediyor. Ağustos ayı sonuna kadar bütün bölgelerde bu çalıştay tamamlanmış olacak. Her ajans kendi bölgesinde paydaşlarla bölgede bulunan ilgili kalkınma ajanslarının hem geçmişte yaptıkları, hem bugün yaptığı çalışmalar, hem de geleceği ilişken bir hedef, vizyon belirleme noktasında birlikte çalışacağız" dedi.

3 oturum olarak gerçekleştirilecek çalıştayda, geçmişten bugüne ajansın faaliyetleri, değerlendirilecek, mevcut durumun analizi ve geleceğe yönelik stratejik öncelikleri belirlenecek. Bakanlık tarafından belirlenen soru başlıkları çerçevesinde odak grup çalışmaları yapılacak. - KARS

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Yerel, Ajans, kars, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars'ta 'Ufuk 2040 Kalkınma Ajansları Vizyon Çalıştayı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Sözlüğe yeni kelimeler eklendi: Skibidi, delulu, tradwife Sözlüğe yeni kelimeler eklendi: Skibidi, delulu, tradwife
Yapay zeka sıralamayı değiştirdi İşte yeni şampiyonluk tahmini Yapay zeka sıralamayı değiştirdi! İşte yeni şampiyonluk tahmini
17 milyon liralık Ferrari, resmen hurdaya döndü 17 milyon liralık Ferrari, resmen hurdaya döndü
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
“Birazdan gelirim“ diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin’den haber alınamıyor "Birazdan gelirim" diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin'den haber alınamıyor
Liposuction ameliyatı için gittiği özel hastaneden cenazesi çıktı Liposuction ameliyatı için gittiği özel hastaneden cenazesi çıktı
Hakan Çakır cinayetinde 4 tutuklama Hakan Çakır cinayetinde 4 tutuklama
Taksi durağına kılıçlı saldırı kamerada Taksi durağına kılıçlı saldırı kamerada
Fenerbahçe’de çilingir aranıyor Fenerbahçe'de çilingir aranıyor

14:17
Muhittin Böcek’in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
12:41
Meclis’in önünde beyaz Toros’u ateşe veren şahıs ’Cinali Grubu’yla bağlantılı çıktı
Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 14:37:23. #7.11#
SON DAKİKA: Kars'ta "Ufuk 2040 Kalkınma Ajansları Vizyon Çalıştayı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.