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Kars'ta Yeni Turistik Tesis Yapılacak - Son Dakika
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Kars'ta Yeni Turistik Tesis Yapılacak

Kars'ta geçtiğimiz aylarda çıkan yangın sonucunda tamamen yanan Kütük Evin yerine yeni bir turistik tesis yapılacak. Kars Valisi Ziya Polat, proje çalışmaları devam eden tesis alanında incelemelerde bulundu.

Kars\'ta Yeni Turistik Tesis Yapılacak
17.01.2024 - 10:32,  Güncelleme: 10:39
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Kars'ta geçtiğimiz aylarda çıkan yangınla tamamen yanan Kütük Evin yerine yeni turistik tesis yapılacak.

Kars'a gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Çıldır Gölü kenarında bulunan Kütük Evin olduğu bölgede Vali Ziya Polat, bir takım incelemelerde bulundu.

Vali Ziya Polat beraberindeki Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan ile birlikte geldiği Kütük Evin betonarme kısmı ile proje çalışmaları devam eden yeni turistik tesisin yapılacağı alanda incelemelerde bulunarak, fizibilite çalışmaları ile ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı.

Kars'ta özellikle kış turizmi açısından önemli bir yer olan Çıldır Gölü Kütük Ev, kente gelen misafirleri ağırlıyordu. Kütük Evde misafirler, yöresel yemekleri tadıyor, atlı kızaklarla buz üzerinde kaymanın keyfini çıkarıyordu.

Kütük Evin betonarme kısmı toparlanarak geçici olarak vatandaşlara hizmet verecek. İnşaat sezonun başlamasıyla birlikte ise yeni turistik tesisin yapımına başlanacak. - KARS

Kaynak: İHA
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