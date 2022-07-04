Kars'ta zabıtadan kaldırım işgali denetimi - Son Dakika
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Kars'ta zabıtadan kaldırım işgali denetimi

04.07.2022 13:45
Kars'ta zabıtadan kaldırım işgali denetimi

Kars'ta kaldırım işgalleri vatandaşları bıktırırken, zabıta ekipleri ise kaldırımlarım işgalleriyle mücadele ediyor.

Kars'ta kaldırım işgalleri vatandaşları bıktırırken, zabıta ekipleri ise kaldırımlarım işgalleriyle mücadele ediyor.

Kars'ta cadde ve sokaklar işyerlerinin adeta açık vitrini olmuş, sabah erken saatlerde işyerlerindeki malzemeleri kaldırımlara yığan işyeri sahipleri, hem kaldırımları işgal ediyor, hem de yayaların kaldırımlarda yürümesini engelliyor.

Yıllardan beri alışıla gelen kaldırım işgalleri belediyeyi harekete geçirdi. Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte kaldırım işgallerinin önüne geçmek için çalışma başlattı. Özellikle Halk Bankası etrafında bulunan cadde ve sokakların kaldırımları tamamen işgal edilirken, zabıta ekipleri iş yeri sahiplerini uyararak kaldırımları işgal etmemeleri istedi.

Esnaf tarafından kaldırımlara bırakılan malzemeler bir çoğu içeri alınırken, zabıta ekipleri, işyeri sahiplerine bundan sonra kaldırım işgali durumunda cezai işlem uygulanacağı uyarısında bulundu.

Öte yandan zabıta ekiplerince cadde ve sokaklarda vatandaşların kullanım alanı olan kaldırım ve yol kenarlarının iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçebilmek için denetimlerin sürdürüleceği öğrenildi. - KARS

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Kaynak: İHA

Zabıta, Kars, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars'ta zabıtadan kaldırım işgali denetimi - Son Dakika

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