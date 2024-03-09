Karşıyaka Belediyesi, Sokak Hayvanlarının Yaşam Koşullarını İyileştirmek İçin On Binlerce Müdahale Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Yerel

Karşıyaka Belediyesi, Sokak Hayvanlarının Yaşam Koşullarını İyileştirmek İçin On Binlerce Müdahale Gerçekleştirdi

Karşıyaka Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek ve hastalıklardan korunmalarını sağlamak amacıyla 5 yılda on binlerce müdahale gerçekleştirdi. Kısırlaştırma, tedavi, bakım ve aşılama çalışmalarının yanı sıra çeşitli etkinlikler düzenleyen belediye, toplumsal farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirmek amacıyla da saha çalışmaları yaptı. Ayrıca, okul ziyaretleri ve eğitim programlarıyla çocuklara hayvan sevgisi aşılandı.

09.03.2024 14:11  Güncelleme: 14:16
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Sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek ve hastalıklardan korunmalarını sağlamak amacıyla çalışan Karşıyaka Belediyesi, 5 yılda on binlerce sokak hayvanına müdahale etti. Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında kısırlaştırma, müdahale ve tedavi gibi rutin hizmetlerin yanı sıra çeşitli etkinlikler düzenlendi, gönüllü yurttaşların da desteğiyle saha çalışmaları yürütüldü.

Sosyal belediyecilik ilkesi çerçevesinde her alanda faaliyetler yürüten Karşıyaka Belediyesi, can dostların ilçedeki yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik gerçekleştirdiği çalışmaları ile fark yarattı. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve geldiği günden bugüne geçen 5 yıllık sürede Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde kısırlaştırma, tedavi, bakım ve aşılama çalışmaları yürütüldü.

291 BİN CAN DOSTA ULAŞILDI, 5 BİN ŞİKAYET ÇÖZÜLDÜ

Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü 5 yılda 120 bin 542 hayvana ekipler ile müdahale etti, 148 bin 542 sokak hayvanı ise tedavi edildi. 22 bin 537 kedi ve köpek kısırlaştırılırken Veteriner Zabıta ekiplerine iletilen 5 bin 541 şikayet çözüme kavuşturuldu. 5 yıl içinde Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan evcil hayvanlar ve tedavi amaçlı gelen sokak hayvanlarının beslenmesi için 252 bin 200 kilogram kuru mama ile 3 bin adet kedi, köpek konserve mama alımı yapıldı.

TOPLUMSAL FARKINDALIĞA KATKI SUNULDU

Öte yandan; geçtiğimiz 5 yıllık süreçte toplumsal farkındalık ve bilinç oluşturulması amacıyla saha çalışmaları, seminerler, sahiplendirme etkinlikleri ve festival düzenlendi. Gönüllü yurttaşların desteğiyle mahalle bazında kısırlaştırma programları uygulandı. Kentte bulunan başıboş atların koruma ve kontrol altına alınmasına ilişkin çalışmalar gerçekleştirildi.

'Satın alma sahiplen' çağrısıyla düzenlenen sahiplendirme etkinlikleri aracılığıyla 3 binin üzerinde kedi ve köpek sıcak yuvalarına kavuşturuldu. 'Bir Kap Su' kampanyası ile sıcak yaz günlerinde farkındalık yaratmak amacıyla Yerel Hayvan Koruma Görevlileri ile birlikte 6 bin adet su kabı Karşıyaka'nın farklı noktalarına dağıtıldı. Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı, Karşıyaka Kent Konseyi, İnşaat Mühendisleri Odası ve Karşıyaka Belediyesi işbirliği ile Tay Park'ta farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli organizasyonlar gerçekleştirildi; 'Can Dostlarımız ile Bahara Merhaba' şenlikleri düzenlendi. Bu etkinlikler sayesinde yurttaşlar can dostları ile keyifli bir gün geçirme fırsatı buldu. Üniversite Tiyatroları Karşıyaka Buluşması düzenlendi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen üniversiteli tiyatro öğrencileri farkındalık çalışmalarına katıldı. Hayvan hakları ve çevre bilinci gibi konulara odaklanan atölye çalışmaları yapıldı. Karşıyaka Çocuk Esirgeme Kurumu'nda bulunan çocuklar Tay Park'ta ağırlandı, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Atlara binen çocuklar hem keyifli bir gün geçirdi hem de farkındalık kazandı.

MİNİKLERE HAYVAN SEVGİSİ AŞILANDI

Okul eğitimleri kapsamında Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan veteriner hekimlerince çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla ilçede bulunan okullar ziyaret edildi, sokakta yaşayan can dostlar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Yine bu dönem faaliyetleri çerçevesinde kente 2 yeni köpek parkı kazandırıldı. Bu park alanlarının çoğaltılması hususunda projeler hazırlandı, bu köpek parklarında köpek eğitmeni eşliğinde köpeklerin sosyalleştirilmesi ve spor parkurları oluşturulması hedeflendi.

ÖNCE EĞİTİM!

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde İzmir'de 3 eğitim düzenleyen tek Belediye olan Karşıyaka Belediyesi; 5 yıl içerisinde 94 kişiye Yerel Hayvan Koruma Görevlisi kartı verildi. Bugüne kadar düzenlenen 25 eğitim programı ile Yerel Hayvan Koruma Görevlilerinin sayısı 529'a ulaştı. Karşıyaka Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü-İzmir Şube Müdürlüğü iş birliği ile ev ve süs hayvanları satan iş yeri sahiplerine verilen 30 saatlik eğitim programı doğrultusunda 5 yıl içinde 31 eğitim düzenleyen Veteriner İşleri Müdürlüğünce 494 kişiye Petshop Eğitim Sertifikası verildi. Öte yandan Kurban Bayramları öncesinde de hijyen ve denetim faaliyetleri yürütüldü.

"ONLARI SEVİYOR, ÖNEMSİYORUZ"

5 yıl boyunca can dostlar için de sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir bir kent oluşturma hedefi ile çalışmalarına yön verdiklerini aktaran Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Çağlayan İnanlı, "Dünyamızı, yaşamımızı ve şehrimizi paylaştığımız can dostlarımızın sağlığını, yaşam kalitesini ve konforunu çok önemsiyor; çalışmalarımızı da bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğü'müzün öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalar ile kontrollü üremeyi sağlamak ve can dostlarımızı hastalıklardan korumak için kısırlaştırma çalışmalarında titizlikle ilerliyoruz. Karşıyaka'nın onlar için de yaşanabilir bir kent olması için yürüttüğümüz çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Karşıyaka Belediyesi, Sokak Hayvanlarının Yaşam Koşullarını İyileştirmek İçin On Binlerce Müdahale Gerçekleştirdi - Son Dakika

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