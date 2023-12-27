Karşıyaka Belediyesi Su Tasarrufunda Başarıya Ulaştı

Karşıyaka Belediyesi, iklim krizi ile mücadele etmek ve sürdürülebilir bir yaşam oluşturabilmek için projeler geliştirmeye kararlılıkla devam ediyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Projemize başlarken 2030 yılına kadar yıllık ortalama su tüketiminde yüzde 30 tasarruf miktarına ulaşmayı hedefledik. Uygulamanın ilk yılında yüzde 29'luk tasarrufa ulaştık" dedi.

Etkisini, aşırı sıcaklar ve olağan dışı atmosferik olaylar ile gösteren iklim krizi, içme ve kullanma suyu rezervlerini tehdit ediyor. Sürdürülebilir bir hayat için iklim krizinin neden olduğu gıda ve su krizi ile mücadele için projeler geliştiren Karşıyaka Belediyesi, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı kapsamında su kaynaklarının korunması, verimli ve sorumlu tüketim, su tasarrufu gibi çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

SU KULLANIMINDA SIKI TAKİP

2022 Ocak ayından itibaren belediyenin doğalgaz, elektrik ve akaryakıt tüketimlerinin yanı sıra su tüketiminde verimliliği sağlamak amacıyla 270 kurumsal su aboneliği takibe alındı. Hizmet binaları, kültür merkezleri, spor tesisleri, eğitim ve sağlık merkezleri, muhtarlıkların içinde olduğu 60 adet işletme aboneliği ve 210 adet park aboneliğinin arasında yüksek tüketimli olanlarda tasarruf tedbirleri uygulandı. İyileştirmeler, tesisat ve sayaç yenilemeleri, kayıp ve kaçaklara kısa sürede müdahale ve sulama sistemlerinde otomatik ve damla sulama sistemlerine geçiş sağlanarak uygulamanın ilk yılında önceki yılın ortalama su tüketimine göre yüzde 29 oranında verimlilik ve tasarruf sağlandı. Uygulama sayesinde bütçede 4 milyon 140 bin 596 lira tasarruf sağlandı.

ORTAK HEDEF SÜRDÜRÜLEBİLİR HAYAT

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Sürdürülebilir bir dünya, hepimizin hedefi. Karşıyaka Belediyesi olarak temel amacımız örnek olacak, öncülük edecek uygulamaları hayata geçirmek. Toplumda yaratacağımız farkındalık, oluşturacağımız etkiyle yurttaşlarımızı tüketim konusunda daha dikkatli olmaya sevk etmek için çalışıyoruz. Dünyamız çoklu krizlerin tehdidi altında. Sürdürülebilir bir hayat için önce kurtarmak, sonra iyileştirmek, en sonunda da korumak gerekiyor. Biz bunu sağlamak için çalışıyoruz. Öncelikli çalışmalarımız arasında temiz su kaynaklarının korunması var. Suyumuzu koruyabilmek için İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kentsel Tasarım Müdürlüğümüz ile detaylıca planlamalar yapıyoruz. En az su ihtiyacı ile en sağlıklı, en dayanıklı ağaçları ve bitkileri seçerek parklar ve bahçeler oluşturuyoruz. Sulama yöntemlerimizi otomatik sulama ve damla sulama sistemleri ile güncelliyoruz. Su tüketimimizi tesislerimizde de titizlikle takip ediyor, en az tüketimle en fazla verimi hedefliyoruz. Projemize başlarken 2030 yılına kadar yıllık ortalama su tüketiminde yüzde 30 tasarruf miktarına ulaşmayı hedefledik. Uygulamanın ilk yılında yüzde 29'luk tasarrufa ulaştık. Bu çok önemli bir başarı. Yakın zamanda hedeflerimizi güncelleyeceğiz. Bu başarıda emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.--