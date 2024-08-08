Karslı \'Arı Adam\' Savaşlara Dikkat Çekti

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Karslı 'Arı Adam' Yücel Üzeyir, vücudunu binlerce arıyla kaplayarak dünya genelindeki savaşlara dikkat çekti. Aynı zamanda ressam sanatçı olan Üzeyir, çıplak vücuduna aldığı binlerce ari ile 'bal damlası üzerine ağlayan bir kız çocuğu' resmi çizerek savaşların durmasını istedi.

Ressam Yücel Üzeyir, çalışmasıyla küresel sanat sahnesine yaptığı eserle çağrıda bulundu. Ayrıca, "Arı Adamın Sanat Manifestosu: Savaşın ve Çevre Tahribatının Acı Yüzü"nü de gözler önüne serdi.

Kars'ın Susuz ilçesi Doyumlu köyünde yaşayan ve halk arasında "Arı Adam" olarak bilinen Üzeyir, bu kez arı kovanlarının önünde dünyadaki savaşlara dikkat çekmek için bir resim yaptı.

Üzeyir'in eserinde, arıların taşıdığı bal damlası hayatın tatlılığı ve kırılganlığını simgelerken, damla içindeki ağlayan kız çocuğu savaşların masum çocuklar üzerindeki yıkıcı etkilerini ve doğanın acımasız tahribatını simgelerken, bu soyut çalışma ile tatlılık ve acı arasındaki ince dengeye vurgu yaptı.

Ressam Yücel Üzeyir, "Arının ağzındaki bal damlasında ağlayan çocuk, Bu eserimde Gazze'deki çocukların çektiği acılara ve savaşların doğa üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekmek istiyorum. Eserim bir damla bal içerisinde ağlayan bir çocuk ve onu çevreleyen arılar ile savaşın masum çocuklar ve doğa üzerindeki acımasız etkisini simgeliyor" dedi.

Sanatçı Yücel Üzeyir, "Bu soyut çalışmam, tatlılık ve acı arasındaki ince dengeyi gözler önüne seriyor. Savaş, sadece insanları değil, doğayı da yok ediyor. Bombalar, hayvanların ve bitkilerin yaşam alanlarını tahrip ediyor. Bu eser, sanatın sadece estetik bir değer taşımadığını, aynı zamanda güçlü bir mesaj iletebileceğini de kanıtlıyor. Sanatın gücüyle, daha barışçıl ve sürdürülebilir bir dünya için savaşın yıkıcı etkilerini durdurmak adına çocuklar ve doğa için bir sanat manifestosu olarak bu eserim çağrıdır" diye konuştu.

Üzeyir, arı kovanlarının önünde binlerce arıyı çıplak vücuduna alarak sanatını sergiledi. Arılarla olan bu yakın teması, doğa ile insan arasındaki derin bağı ve arıların kırılgan dengesini gözler önüne seriyor.

Üzeyir'in performansı, sanatın sadece estetik bir değer taşımadığını, aynı zamanda güçlü bir mesaj iletebileceğini de kanıtlıyor. Üzeyir, vücudundaki binlerce arıyla peteklerin önünde kameralarca kaydedildi. - KARS