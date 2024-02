Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Gümüşhane Dernekleri Toplantısına Katıldı

Yerel

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Gümüşhane Dernekleri yönetimlerinin düzenlediği toplantıya katıldı.

Başkan Yüksel, Gümüşhane Dernekleri yönetimlerinin organize ettiği toplantıya katıldı. Toplantıya, Başkan Yüksel'in yanı sıra CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Kars, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Enerji A.Ş. Genel Müdürü Yüksel Yalçın ve CHP Eski İlçe Başkanı Muammer Çelebi katıldı.

Kartal Belediyesi Mehmet Ali Büklü Jüpiter Gezegen Kafe Sosyal Tesisleri'nde dün düzenlenen toplantıda Kartal'da ikamet eden Gümüşhanelilere seslenen Başkan Yüksel, şöyle konuştu:

"Bugün saat 14.00'te Kartal'ın çocuklarına, gençlerine vizyon katmak, ufuk açmak için bir teknoloji merkezinin; Makine Mühendisleri Odası ile birlikte yaptığımız Makina Hangar'ın açılışını gerçekleştireceğiz. Lütfen takip edin. Çocukları teknoloji ile buluşturmak, geleceğe hazırlamak bizim en büyük sorumluluğumuz. Tesislerle, dershanelerle, kreş ve yurtlarla ekonomik yükü hafifletmeye gayret gösteriyoruz. Hayat pahalılığının olduğu bugünlerde böyle tesislerle, dershanelerle, düşük ücretli kreş ve yurtlarla komşularımızın sırtındaki ekonomik yükü hafifletmeye gayret gösteriyoruz. Sosyal demokrat bir belediye olarak bu zor şartlarda bir parça merhem olma çabasını devam ettiriyoruz."

Kartal'ın 20 farklı mahallesinin muhtarlıklarında görev alan personelin de katıldığı toplantıda Başkan Yüksel, daha önce bir kez bir araya geldiklerini hatırlatarak, zamanın hızla aktığı süreçte muhtarlıklarda görev yapan personelin de yüzlerce olaya müdahale ettiğini ve dahil olduğunu söyledi. Bu süreçte çalışma arkadaşlığı yürüttüklerini belirten Başkan Yüksel, şöyle devam etti:

"İnsan kendisine iletilen sorunların çözümünü görünce mutlu oluyor. Bunu en iyi yaşayanlarsınız. Yoksa talebin sınırı yok. En fazla sitem alan, en fazla teşekkür alanlar arasındasınız. Birebir yaşıyorsunuz. Dolayısıyla bulunduğunuz mahallede her talep tabii ki muhtarlara da ve siz yardımcılarına akmış oluyor. Daha önce de sohbet etmiştik ve güçlü bir çağrı iletişim merkezi ile aslında sizin iş yükünüzü azaltmayı hedefledik. Bir sorun çözme kültürü oluşturmayı hedefledik. Kayıt altında olması ile hem sizin iş yükünüzü hem de bizim iş yükümüzü bir anlamda disipline edecek bir yapıyı hedefledik. Oradaki dayanışmanız için, iş arkadaşlığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Yeni bir dönem geliyor. Elbette hem muhtarlarımız için hem bizler için yeni bir süreç; ama bizim takım arkadaşı olduğumuzu unutmayın. Elbette ki herkes yeni dönemle ilgili bir iddia ortaya koyacak, bir hedef koyacak, aday olacak. Bu bir hizmet yarışı, dolaysıyla biz yine her koşulda sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz, gayret göstereceğiz. Tabii ki bu tatlı yarışta bazıları bunun kültürüne uygun davranır. Bazıları eksik davranır. Her şeyi koordine etmek pek mümkün olmuyor. Siz elinizden geldiğince pozitif olmaya gayret gösterin. Sonuç itibariyle Kartallı komşularıma hizmetlerin ulaştırılması sürecinde siz bize yardımcı oluyorsunuz. Siz bize birinci elden iletmiş oluyorsunuz. Pandemi ve depremlerde çok zor zaman geçirdik. Bu dayanışmanın devam etmesini diliyorum. Yaşadığımız felaketlerden dolayı ağzımızın tadı yerinde olmasa da çok sayıda hizmet gerçekleştirdik. İçinde bulunduğumuz sosyal tesis de yoktu. Bunun gibi 8 tesis yaptık. Yalı-Yunus-Topselvi Kültür Merkezi'mizi önümüzdeki günlerde inşallah açacağız. Hem pandemi hem deprem hem de ekonomik zorluklar bir kenara, hizmet etmeyi de bırakmadık. Elbette yapamadıklarımız da oldu. Elimizdeki işleri bırakıp pandemide önemi ortaya çıkan Aşevini yapmamız bu duruma örnektir. Aşevi ve gıda bankası o dönem ortaya çıkan bir ihtiyaçtı. Bunlar vadettiğimiz projeler değildi. Yine o dönem sokak hayvanları ile ilgili yoğun talep aldık ve veterinerlik binamızı yenileyerek çalışma arkadaşlarımızın sayısını 3 kat artırdık. Kendimizi 3 kat geliştirmemize rağmen popülasyon hala çok yoğun. Kartal için, komşularımız için hep birlikte daha yapacak çok şey var diyor ve birlikte yürüyeceğimiz yola odaklanıyoruz."

Toplantının ardından Kartal Gümüşhaneliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şefik Garip tarafından Yüksel'e desteklerinden dolayı plaket takdim edildi.