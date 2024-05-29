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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel SODEMSEN Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçildi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel SODEMSEN Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçildi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN)'nın Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Yeni dönemde sosyal demokrat belediyeler arasındaki işbirliği ve ortak projelerin artacağı belirtildi.

29.05.2024 14:51  Güncelleme: 14:57
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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN)'nın Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) ve Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) 3. Olağanüstü Genel Kurulu Toplantılarına katılarak 2027'ye kadar sendikayı yönetecek isimlerin belirlendiği kongrede konuşan Başkan Yüksel, "Sosyal demokrat belediyeler arasındaki işbirliği ile ortak projelerimizin artacağı yeni dönem, hepimize hayırlı uğurlu olsun. Koordineli çalışmalarımız neticesinde kazanan kentlerimiz olacak." dedi.

Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) 3. Olağanüstü Genel Kurulu, Ankara'da Çankaya Belediyesi'nin Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde toplandı. Gerçekleştirilen olağanüstü kongre ile 2027'ye kadar görev yapacak kadrolar belli oldu. Seçimle birlikte 9 Yönetim Kurulu üyesi, 3 Denetim Kurulu ve 3 Disiplin Kurulu üyesi belli oldu. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

"Sosyal demokrat belediyeler arasındaki ortak projelerimizin artacağı bir dönem olacak"

Yeni kadroların belirlenmesinin ardından konuşma yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "SODEMSEN 3. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılarak oyumuzu kullandık. SODEMSEN 3. Olağanüstü Genel Kurulu'nun hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, yeni görev alan tüm başkanlarımıza başarılar diliyor ve bizleri destekleyen tüm üyelerimize de teşekkür ediyorum. Bu dönem, sosyal demokrat belediyeler arasındaki işbirliği ile ortak projelerimizin artacağı yeni bir dönem olacak. Koordineli çalışmalarımız neticesinde kazanan kentlerimiz olacak. Kazanan sendikamız olacak. Kartal Belediye Başkanı olarak ilçemizi en güzel şekilde temsil etmeye ve sendikamız ile birlikte kıymetli işlere imza atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Bornova Belediye Başkanı Ömer Ekşi ve Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz yeni yönetim kurulu üyeleri olarak seçildi.

2011 yılında kurulan, 96 üyesi ile yaklaşık 23 milyon kişilik temsil kapasitesine sahip olan Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM)'nin, yine Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na da katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel bu programda da faaliyet raporu sunumunu yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel SODEMSEN Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel SODEMSEN Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçildi - Son Dakika
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