Şehit Şükrü Bayrakçı mezarı başında anıldı - Son Dakika
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Şehit Şükrü Bayrakçı mezarı başında anıldı

Şehit Şükrü Bayrakçı mezarı başında anıldı
16.07.2026 13:12  Güncelleme: 13:19
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15 Temmuz darbe girişiminde tankların önüne geçerek şehit olan Kartallı Şükrü Bayrakçı, şehadetinin 10. yılında mezarı başında dualarla yad edildi. Kartal Meydanı'nda demokrasi nöbeti ve yürüyüş düzenlendi, hain darbe girişimi lanetlendi.

15 Temmuz darbe girişiminde tankların önüne geçerek şehit olan Kartallı Şükrü Bayrakçı, şehadetinin 10. yılında mezarı başında dualarla yad edildi.

15 Temmuz 2016'daki askeri darbe girişimi sırasında Ümraniye Çakmak Köprüsü üzerinde tankları engellemeye çalışırken şehit düşen Şükrü Bayrakçı için Kartal Hürriyet Mahallesi Kurfalı Mezarlığı'ndaki kabri başında bir anma töreni düzenlendi. Törende şehidin babası Mehmet, annesi Hatice, eşi Nesrin ve kızı Bade Bayrakçı taziyeleri kabul etti.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve duaların okunduğu programa; Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, Kartal Belediyesi Başkan Vekili Olcay Özgön, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, AK Parti Kartal İlçe Başkanı Haydar Göksoy, ilçe müftüsü Mehmet Öztürk, başsavcı vekili, garnizon komutanı, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kartal Belediyesi Başkan Vekili Olcay Özgön, şehit ailesine başsağlığı dileyerek Bayrakçı'nın mezarına karanfil bıraktı.

Kartal Meydanı'nda demokrasi nöbeti ve yürüyüş

15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü anma etkinlikleri akşam saatlerinde de devam etti. Kartal Kaymakamlığı tarafından organize edilen program kapsamında ilk olarak Mehteran Takımı Kartal Meydanı'nda sahne aldı. Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, Kartal Belediyesi Başkan Vekili Olcay Özgön ve ilçe protokolünün katıldığı etkinlikte, meydanda toplanan vatandaşlar Neyzen Tevfik Meydanı'na kadar bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Kürsüde hain darbe girişimi lanetlendi

Neyzen Tevfik Meydanı'nda kurulan sahnede Kuran-ı Kerim tilavetinin yapılması ve 15 Temmuz belgeselinin izlenmesinin ardından Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı kürsüye çıktı. Hain darbe girişimini lanetleyen Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, aradan geçen 10 yıla dair değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konuşmanın ardından mehteran ve halk oyunları gösterileri sergilendi, öğrenciler tarafından şiirler okundu. Program süresince çeşitli kurumlar tarafından vatandaşlara ikramlar sunuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kartal Belediyesi, Demokrasi, 15 Temmuz, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit Şükrü Bayrakçı mezarı başında anıldı - Son Dakika

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