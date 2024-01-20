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Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü, çocuklar için anlamlı bir etkinlik düzenledi - Son Dakika
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Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü, çocuklar için anlamlı bir etkinlik düzenledi

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü, Yakacık Hatice Abbas Halim Çocuk Evleri'nde kalan çocuklar için spor parkuru ve çeşitli aktivitelerle dolu bir etkinlik düzenledi. Yarışan çocuklara madalyalar ve satranç setleri verildi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, çocukların mutluluğunun her şeyden önemli olduğunu vurgulayarak, onların geleceğini daha güzel bir şekilde kurmak için mücadele edeceklerini belirtti.

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü, çocuklar için anlamlı bir etkinlik düzenledi
20.01.2024 - 10:42,
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Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü, Yakacık Hatice Abbas Halim Çocuk Evleri'nde kalan çocuklar için yüzlerini gülümseten anlamlı bir etkinlik düzenledi. Kendileri için hazırlanan spor parkurunda birbirleriyle birinci olmak için yarışan çocuklar, müzik dinletisi ve gün boyu süren çeşitli aktivitelerle de keyifli vakit geçirdi.

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü, devlet koruması altındaki çocukların sosyal hayatlarını güçlendirmek için düzenlediği çeşitli etkinliklerde çocuklarla bir araya geliyor.

Kreş Müdürlüğü son olarak Yakacık Hatice Abbas Halim Çocuk Evleri bahçesinde yer alan futbol sahasını kullanarak çocukların yarışabileceği bir parkur hazırladı ve unutulmaz bir gün geçirecekleri etkinliği organize etti.

PARKURDA YARIŞAN ÇOCUKLARA MADALYALARI VE SATRANÇ SETLERİ VERİLDİ

Etkinliğe katılan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, Kreş Müdürü Hilal Kıraç ve Hatice Abbas Halim Çocuk Evleri Müdürü Kenan Arslan da çocukların eğlencesine ortak oldu.

Yarışın tamamlanmasının ardından Kreş Müdürlüğü personeli, yorgunluklarını dinlenerek atmak isteyen çocuklar için Neriman Sami Türkdoğan Aşevi'nde hazırlanan yemekleri çocuklara ikram etti.

Yemeklerini yerken dinlenen çocuklar, daha sonra kendileri için hazırlanan müzik dinletisine katıldı.

Gün boyu süren etkinliklerin ardından Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars tarafından parkurda yarışan çocuklara, madalyaları verilerek satranç seti hediye edildi. Madalyasını alan çocuklar, dilek ağacına gelerek dileklerini yazdı.

"ÇOCUKLARIMIZIN MUTLULUĞU HER ŞEYDEN ÖNEMLİ"

Hatice Abbas Halim Çocuk Evleri Müdürü Kenan Arslan öncelikle bu etkinliğin organize edilmesini sağlayarak çocukları yalnız bırakmayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e, Dr. Dilek Kars'a, Hilal Kıraç ve etkinlikte emeği geçen tüm Kartal Belediyesi ailesine teşekkür etti.

Düzenlenen etkinliğe dair açıklama yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de devlet koruması altındaki çocukların mutluluğunun her şeyden önemli olduğunu vurgulayarak, "Çocuklarımızın geleceğini hep beraber kuracağız, el ele onlara daha güzel bir hayat sunmak için mücadele edeceğiz. Dilek ağacına yazdıkları dilekleri, Kartal Belediyesi olarak elimizden geldiğince gerçekleştirmeye çalışacağız. Çünkü onların mutluluğu her şeyden önemli" dedi.

Kaynak: ANKA
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