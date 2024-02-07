Kartal Belediyesi Miraç Kandili'nde Vatandaşlara Lokma ve Kandil Simidi Dağıttı - Son Dakika
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Kartal Belediyesi Miraç Kandili'nde Vatandaşlara Lokma ve Kandil Simidi Dağıttı

Kartal Belediyesi Miraç Kandili\'nde Vatandaşlara Lokma ve Kandil Simidi Dağıttı

Kartal Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla ilçenin farklı noktalarında yüzlerce vatandaşa hayır lokması ve kandil simidi ikramında bulundu. Başkan Gökhan Yüksel, tüm vatandaşların kandilini kutlayarak huzur, barış ve bereket dileğinde bulundu.

07.02.2024 12:30  Güncelleme: 12:33
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Kartal Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla ilçenin farklı noktalarında yüzlerce vatandaşa hayır lokması ve kandil simidi ikramında bulundu. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de tüm vatandaşların kandilini kutlayarak huzur, barış ve bereket getirmesini diledi.

Kartal Belediyesi, Soğanlık Hüdayi Camii, Hürriyet Kadirli Camii, Rahman Camii, Erenler Camii ve Çırçır Camii önünde hazır bekleyen ikram araçlarında pişirilen sıcak lokmaları ve kandil simitlerini Miraç Kandili dolayısıyla cemaate ve vatandaşlara dağıttı. Başkan Yüksel, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri de, lokma dağıtımı yapan ekiplere katıldı.

Vatandaşların ve esnafın kandilini kutlayan Yüksel, şöyle konuştu:

"Dualar ettiğimiz kandil geceleri, toplumsal bağlarımızın daha da güçlenmesine; kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularını en güzel şekilde yaşayabilmemize vesile olmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Miraç Kandili'nin, sağlık, mutluluk, ve barış getirmesi dileğiyle tüm komşularımın ve İslam aleminin kandilini en içten duygularımla kutluyorum. Kandilimiz mübarek olsun."

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ilçenin en kalabalık noktalarına kurulan ikram araçları, yoldan geçen ve ibadet etmek üzere camilere giden vatandaşlar için gün boyunca hizmet verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kartal Belediyesi Miraç Kandili'nde Vatandaşlara Lokma ve Kandil Simidi Dağıttı - Son Dakika


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