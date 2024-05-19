Kartal'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
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Kartal'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları

Kartal\'da 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları

Kartal'da düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile son buldu. İlçe genelinde düzenlenen etkinliklerle kutlamalar devam etti.

19.05.2024 18:50  Güncelleme: 19:05
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Kartal'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. Yılı kutlamaları Atatürk Anıtı'na Çelenk sunumuyla başladı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kartal Meydanı'nda düzenlenen törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına, anıta çelenk sunumunda bulundu. Kartal ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile son buldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda verdiği mücadelenin başlangıcını oluşturan 19 Mayıs kutlamaları ilçe genelinde düzenlenen etkinlikler ile devam etti.

Kartal Kaymakamlığı'nın düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında İstanbul Ticaret Odası Spor Kompleksi'nde de spor müsabakalarının yanı sıra bir dizi etkinlik düzenlendi. Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı'nın da katıldığı etkinliklerde, Başkan Gökhan Yüksel, birinciliği kazanan Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi'nin basketbol takımına madalyalarını ve kupalarını takdim ederek başarılar diledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kartal'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları - Son Dakika

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