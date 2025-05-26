Kartal'da Maker Faire Mini Panayırı'nın Başarılı Geçişi - Son Dakika
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Kartal'da Maker Faire Mini Panayırı'nın Başarılı Geçişi

Kartal\'da Maker Faire Mini Panayırı\'nın Başarılı Geçişi
26.05.2025 15:05  Güncelleme: 15:10
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Kartal Belediyesi ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası'nın düzenlediği Maker Faire Mini Panayırı, bilim ve teknolojiyi eğlenceli bir şekilde bir araya getirerek katılımcılara geniş bir yelpazede atölye ve etkinlikler sundu. Etkinlikte, sanal gerçeklikten robotik atölyelere kadar birçok yenilikçi içerik sergilendi.

Kartal Belediyesi ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin ortaklaşa düzenlediği Maker Faire Mini Panayırı, Kartal Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi'nde gerçekleşti.

Geçtiğimiz Cumartesi sabah saatlerinden itibaren başlayan etkinlik, gün boyunca sanal gerçeklikten robotik atölyelere, 3D yazıcılardan yapay zeka uygulamalarına kadar birçok yenilikçi içeriğe ev sahipliği yaptı. Her yaştan katılımcının yoğun ilgi gösterdiği panayır, bilimi eğlenceyle buluşturdu. Kartal Belediyesi'nin geleceğin dünyasını bugünden deneyimleme vizyonuyla destek verdiği etkinlikte, katılımcılar bilimsel merakı pratiğe dökmenin heyecanını yaşadı. Özellikle Makina Hangar'ın modern altyapısı ve ilham verici atmosferi, teknolojinin her yaştan insanla buluştuğu eşsiz bir zemin sundu.

Atölyelerden konferanslara yoğun program

Panayır kapsamında düzenlenen atölyelerde, kodlamadan elektronik devrelere, 3D yazıcı teknolojisinden robotik sistemlere kadar birçok farklı konu başlığı işlendi. Özellikle öğrenci gruplarının yoğun ilgi gösterdiği alanlarda, öğrenme süreci eğlenceli deneyimlerle desteklendi. Etkinlik boyunca görev alan eğitmen ve gönüllü ekipler, katılımcıların her bir sorusuna yanıt vererek teknolojiyi anlaşılır ve ulaşılabilir kılmak adına titizlikle çalıştı.

Panayır boyunca sergilenen insansı robotlar, yapay zeka örnekleri ve kodlama uygulamaları yalnızca çocukların değil, yetişkinlerin de oldukça ilgisini çekti. Makina Hangar'ın sektörel iş birlikleriyle zenginleşen yapısı da etkinliğe derinlik kattı. Katılımcılar; mühendislik, sanayi ve dijital dönüşüm başlıklarında güncel içeriklerle buluştu. Özellikle çocuklar ve gençler, interaktif etkinlik alanlarında eğlenerek öğrenme fırsatı bulurken, yetişkin ziyaretçiler de teknoloji dünyasındaki son gelişmeleri yakından tanıma imkanı elde etti.

Etkinliğe katılan konuklar, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e teşekkür ederek bilim ve teknolojiye dair farkındalık oluşturan bu tür organizasyonların daha sık düzenlenmesini istediklerini belirtti. Etkinliğin sonunda katılımcılara sertifikalar ve hatıra hediyeleri de verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kartal'da Maker Faire Mini Panayırı'nın Başarılı Geçişi - Son Dakika

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