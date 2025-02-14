Kartal'da Sevgililer Günü'nde Özel Etkinlikler Düzenlendi - Son Dakika
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Kartal'da Sevgililer Günü'nde Özel Etkinlikler Düzenlendi

Kartal\'da Sevgililer Günü\'nde Özel Etkinlikler Düzenlendi

Kartal Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde düzenlediği festival ve Kadın Emeği Pazarı ile aşk ve kadın emeğini bir araya getirdi. Etkinlikler kapsamında müzik performansları, tango gösterileri ve kadın sanatçıların katılımıyla keyifli anlar yaşandı.

14.02.2025 18:38  Güncelleme: 18:43
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Kartal Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde iki özel etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği organizasyonlar kapsamında Ankara Caddesi'nde 14 Şubat Sevgililer Günü Festivali, Organik Çadır'da ise 14 Şubat Sevgililer Günü Konseptli Kadın Emeği Pazarı kuruldu. Festivale Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kartal'ın en işlek noktalarından biri olan Ankara Caddesi, 14 Şubat'ta aşkın ve müziğin büyüsüyle renklendi. Gün boyu çalınan Sevgililer Günü temalı müzikler romantik bir atmosfer oluşturuken, sokak sanatçılarının keman performansları bu özel güne duygusal bir dokunuş kattı. Kadın sanatçı Derya Ağaç'ın sahne aldığı festivalde, katılımcılar müziğin ritmiyle doyasıya eğlendi. Etkinlik kapsamında kafe ve restoranlarda oturan vatandaşlara kalp şeklinde şekerler ve karanfiller dağıtıldı. Vals ve tango gösterileri ise izleyicilerden büyük alkış aldı. Vatandaşlar için hazırlanan özel fotoğraf alanları da büyük ilgi gördü. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel süslenen dekorların önünde çekilen fotoğraflar anında baskı alınarak katılımcılara hediye edildi. Festivalin en dikkat çeken performanslarından biri de Aşk Tanrısı Eros'u canlandıran canlı manken oldu. Heykel gibi hareketsiz duran ve elinde ok ve yay tutan manken, ziyaretçilerin en çok fotoğraf çektirdiği figürlerden biri haline geldi.

Kadın Emeği Pazarı'nda üretim ve dayanışma

Kartal Belediyesi'nin düzenlediği bir diğer etkinlik ise Organik Çadır'da kurulan Kadın Emeği Pazarı oldu. 13 Şubat'ta kapılarını açan pazar, 14 Şubat itibarıyla sona ererken, kadın üreticilerin el emeğiyle hazırladığı ürünler büyük ilgi gördü. Festivale katılan belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve meclis üyeleri, kadın girişimcilere destek vererek stantları ziyaret etti. Kadınların ekonomik hayata katılımını teşvik eden pazarda takıdan eldivene, eşarptan dekoratif ürünlere kadar pek çok farklı ürün satışa sunuldu. Kartal Belediyesi'nin desteğiyle kurulan ahşap stantlar, el emeği ürünlerin sergilenmesi için özel olarak tasarlandı. Festival boyunca çiçek dağıtımı yapılarak ziyaretçilere küçük Sevgililer Günü sürprizleri sunuldu. Pazarın romantik atmosferi, kırmızı balonlar, kalp süslemeleri ve çiçek dağıtımı ile tamamlandı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de başta tüm Kartallı komşuları olmak üzere herkesin Sevgililer Günü'nü kutladığını ifade ederek, "Sevgi demek; emek, sabır ve güven demektir. Sevgi paylaşmanın en güzel ve en doğal halidir. Kartallı komşularım olmak üzere herkesin Sevgililer Günü'nü kutluyor ve sevginin, değer vermenin öneminin bizler için bir kez daha anlamını hissediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kartal'da Sevgililer Günü'nde Özel Etkinlikler Düzenlendi - Son Dakika

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