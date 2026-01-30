Kartallılar KİPTAŞ Kaper Sitesi\'nde yeni evlerine kavuştu

Kartal KİPTAŞ Kaper Sitesi Teslim Töreni, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla düzenlendi.

Kartal'da 2017 yılında riskli yapı ilan edilen ve 2019 yılında yıkılmasının ardından inşa süreci yarıda kalan Kaper Sitesi, KİPTAŞ'ın destekleriyle tamamlandı. 7 yılda tamamlanan 590 konutun anahtar teslim töreniyle birlikte ev sahipleri, yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. KİPTAŞ Kartal Kaper Sitesi Teslim Töreni'ne katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel gerçekleştirilen projeye ilişkin, "Kartallıları, Hürriyet Mahallesi'nin değerli sakinlerini, Kaper Sitesi'nin uzun süredir evlerine kavuşmayı bekleyen ve bugün bu anlamlı törenle evlerinin teslimatını yapacağımız, anahtarlarını vereceğimiz sakinlerini saygı ile selamlıyorum" şeklinde konuştu.

"Bugüne kadar 7 bin 600 riskli yapının yıkılmasını takip edip güvenli bir şekilde dönüşümünün önünü açmış olduk"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal'da pek çok kentsel dönüşüm projesinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmeye devam ettiğini dile getirerek, "Kartal'da kentsel dönüşüm uygulamalarını yasa çıktığından bu yana Kartal Belediyesi tarafından en iyi şekilde uygulamaya, çözüm üretmeye ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ettik. Bugüne kadar yaklaşık 7 bin 600 riskli yapının yıkılmasını takip edip güvenli bir şekilde dönüşümünün önünü açmış olduk. Kaper Sitesi'nin de 2017 yılından beri süren girişimlerin talihsizliği bu proje sayesinde çözülmüş oldu" ifadelerine yer verdi.

"Çözülmez denen, mesele bin 500 mağdurdan 2 bin 400 insanın yaşayacağı harika bir projeye evrilmiş"

Törende konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Öyle bir günde, öyle anlamlı bir yerdeyiz ki gelirken de öyle olacağını biliyordum. Ama buradaki bazı sohbetler, ifade edilen minnet duyguları tam da uygun bir zamanda, uygun bir yere geldiğimizi ve çok doğru bir iş yaptığımızı bir kez daha teyit etti. Ben Selma Hanım'a sordum, 'Kaper ismi nereden geliyor?' diye. 1980 öncesi o zaman konut edinebilmek için kamu personellerinin bir araya gelerek oluşturdukları bir kooperatiften alıyor adını. 1980 öncesi Ecevit'in kooperatifçilik modeliyle kentlerde gecekondulaşma değil, sağlıklı yapılaşma önerisiyle bir araya gelmiş Kaper Sitesi - Kamu Personellerinin Kooperatifi, yıllarca burada güzel komşuluklara tanıklık etmiş. Sonra gün gelmiş, 2017 yılında artık riskli yapı ilan edilmiş, depreme dayanıksız olduğu tespit edilmiş. 2019 yılında da bir müteahhitle anlaşılarak yıkılmış. Sonrasında şartlar, bir takım hatalar, eksiklikler, ekonomi sorunlar, bu yıkılan Kaper Sitesi'nin yerine yenisinin yapılmasına imkan vermemiş, müteahhit de bırakmak zorunda kalmış. Bir çözümsüzlük ortaya çıkmış. Bu sırada 2021'de Kaper Sitesi'nin sakinleri KİPTAŞ'ın çağrısını duymuşlar. Site sakinleri gitmişler, başvurmuşlar. Sonra KİPTAŞ gelmiş, buraya temas noktaları, iletişim masaları kurmuş. Olmayacak bir işi, tam bin 500 mağdurun olduğu, müteahhitin bırakıp gitmek zorunda kaldığı, karmakarışık ve zor bir işe KİPTAŞ Ekrem İmamoğlu'nun liderliği, yönetenlerinin profesyonelliği, liyakatleriyle ve buradaki kent rantı olarak ortaya çıkabilecek bir meselenin bir müteahhit payına değil de hak sahiplerine yönlendirilmesiyle 'Çözülmez' denen, kör düğüm olmuş, sinirleri bozan, insanların kenti terk etmesine sebebiyet veren o mesele bin 500 mağdurdan, 2 bin 400 insanın yaşayacağı harika bir projeye evrilmiş. Biraz önce Genel Müdürüm beni gezdirdi. Daireleri gördüm, gerçekten imrendim. Dedim ki; 'Herkes mutlu mu?'. Dedi ki 'Genel Başkanım herkes mutlu.' 'Mağdur var mı?' dedim, 'Mağdur yok.' 'Kızgın var mı?' 'Kızgın yok.' Herkesin uyum gösterdiği ödeme planıyla iki yıl sonra da kimsenin kimseye borcu kalmayacak. Herkes evinin sahibi olacak. Herkes mutlu. Herkes memnun. KİPTAŞ dediğiniz yapı İstanbul'da bütün zorluklara rağmen durmadan, yorulmadan, usanmadan kentsel dönüşüm yapıyor. İnsanlara sahip çıkıyorlar" dedi.

Kartal KİPTAŞ Sitesi Teslim Töreni'ne İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Tuzla Belediye Başkanı Ali Eren Bingöl, CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile mahalle sakinleri ve hak sahibi vatandaşlar katıldı. - İSTANBUL