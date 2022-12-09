İstanbul 'da nadiren görünen ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan su samuru, gece saatlerinde Kartal Sahili'nde görüldü. Kayalıklarda gezen su samurunu gören sahildeki vatandaşlar o anları cep telefonu ile kayda aldı. Kayalıklar arasından çıkarak bir süre ilerleyen su samuru, kısa süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İHA

İstanbul, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Kartal Sahili'nde ortaya çıkan su samuru kamerada - Son Dakika

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