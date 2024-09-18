Kartepe'de Amatör Kulüplere 2 Milyon 235 Bin TL Destek - Son Dakika
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Kartepe'de Amatör Kulüplere 2 Milyon 235 Bin TL Destek

Kartepe\'de Amatör Kulüplere 2 Milyon 235 Bin TL Destek

Kartepe'de düzenlenen programda, Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın ev sahipliğinde 20 amatör futbol kulübüne ve 21 spor derneğine toplamda 2 Milyon 235 bin TL malzeme desteği verildi.

18.09.2024 12:32  Güncelleme: 12:34
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Kartepe'de düzenlenen programda 20 amatör futbol kulübüne ve 21 spor derneğine toplamda 2 Milyon 235 bin TL destek verildi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın ev sahipliğinde düzenlenen programda amatör kulüplere destek verildi. Başkan Kocaman'ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Orhan Akyüz, Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra, kulüp başkanları ve yöneticileri katıldı. Açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Spor; çocuklarımızın birbiriyle kaynaşmasını, sağlıklı gelişimini, kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlamaktadır. Birlik beraberliğin, kardeşliğin etkinlik alanı spordur. Spora ne kadar emek verildiğini biliyorum. Kocaeli'de spora imza atanların çoğunluğu Kartepe'den çıkmıştır. Sporun her zaman desteklenmesi gerekiyor. Bu sene 20 amatör futbol kulübüne takım başı 60 bin TL malzeme desteği, 15 bin TL aktarma bedeli, 21 spor derneğinin her birine ise 35 bin TL malzeme desteği veriyoruz. Toplamda 2 Milyon 235 bin TL yardımda bulunuyoruz. Gönül ister ki daha fazla verelim. Bizim bir tek gerçeğimiz var o da Kocaelispor'dur. Biz Kocaelispor'un öncelikle başarılı olmasını istiyoruz. Çünkü Kocaelispor şehrimizin markasıdır. Şehrimizin kıymetidir. Kocaelispor'un süper lige çıkmasını istiyoruz. Hepimiz elimizden geldiğince Kocaelispor'a destek vermeye çalışıyoruz. Kocaelispor istediğimiz seviyeye geldiği zaman bu durum diğer branşları da etkileyecektir. Kocaelispor'un özelinde evlatlarımız için alt yapıya çalışalım. Kentimizden çok önemli sporcular yetişmiştir. Bunu için de alt yapıya yatırım yapıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde başarılı olacağız" açıklamasında bulundu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kartepe'de Amatör Kulüplere 2 Milyon 235 Bin TL Destek - Son Dakika

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