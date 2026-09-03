Kartepe\'de Kanal Park 1,2 kilometrelik güzergahıyla kültür koridoruna dönüştürülüyor

Kartepe'de Kanal Park'ın yeni bir kimliğe kavuşması için çalışma başlatıldı. Yaklaşık 1,2 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet güzergahının sanat, edebiyat ve tarihin buluştuğu bir kültür koridoruna dönüştürülmesi hedefleniyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, Kule Deresi boyunca uzanan Kanal Park'ın sosyal ve kültürel yönünün güçlendirilmesi amacıyla yeni bir çalışma başlatıldı. Dumlupınar Mahallesi'nde yer alan yaklaşık 1,2 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet güzergahının daha renkli, donanımlı ve işlevsel hale getirilmesi planlanıyor. Parkın farklı noktalarında oluşturulacak kültür ve sanat alanlarıyla vatandaşların yürüyüş yaparken sanat, edebiyat ve tarihle buluşabileceği bir kültür koridoru oluşturulması hedefleniyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'a Dumlupınar Mahalle Muhtarı İbrahim Kır da eşlik etti. Yapılacak düzenlemeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Kocaman, Kanal Park'ın yalnızca yürüyüş ve bisiklet yolu olarak değil, vatandaşların vakit geçirebileceği ve farklı kültürel içeriklerle karşılaşabileceği bir yaşam alanı olacağını belirtti.

Yeni düzenlemelerle güzergahın çeşitli noktalarında kültürel ve sanatsal içeriklere yer verilmesi planlanıyor. Böylece yaklaşık 1,2 kilometrelik alanın daha canlı ve dikkat çekici hale getirilmesi, çocuklar, gençler ve aileler için farklı deneyimler sunması amaçlanıyor. Yapılacak çalışmaların tamamlanmasıyla Kanal Park'ın yürüyüş ve bisiklet ağının yanı sıra kültür, sanat ve sosyal yaşamın buluştuğu bir kent alanına dönüştürülmesi hedefleniyor.